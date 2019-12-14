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「五星旗」恒春鎮長盧玉棟　搞「全鎮大摸彩」判當選無效　　

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▲屏東縣恆春鎮長盧玉棟訪美遞「五星旗名片」，再度引起爭議。（圖／記者陳崑福翻攝）

▲屏東縣恆春鎮長盧玉棟訪美遞「五星旗名片」，再度引起爭議。（圖／記者陳崑福翻攝）

記者陳崑福／屏東報導

屏東縣恆春鎮長盧玉棟參加訪美交流活動，在活動中遞發印有「五星旗」的名片，再度引起批評，目前他人在國外 ，無法得知他的說法，但他在2014年第一次當選鎮長時，就以此做名片，引起話題，當時他表示，為爭取中國遊客認同，就在鎮長名片上印製中華人民共和國國旗「五星旗」。

他並表示，印五星上去，只是為了讓陸客感覺親切，讓當地旅遊營收增加，且五星非黃色而是偏綠色，象徵恆春提供的「五星級服務」

盧玉棟當年是以無黨籍身分擊敗其他4位候選人，當選鎮長，並在鎮長的名片上以紅色做背景，並印上大陸國徽「五星」，僅僅星星顏色非黃色而是偏綠色，加上最大顆的星星中間印有「春」字，有別於五星旗，但這種名片仍引起很大批評。有鎮民質疑盧鎮長是「中國共產黨」。

當時，盧玉棟表示，名片設計是為了讓陸客感覺更親切，且促進當地觀光產業發展，雖然被罵共產黨，但盧玉棟反問「如果中國遊客不來，飯店業不就要關門」，恆春工作機會少，當地居民日子會難過。

去年11月底的鄉鎮市選舉，盧玉棟拿到8021票，成功連任。但被屏東地檢署以利用「全鎮大摸彩」活動等名義，有濫用行政資源為自身助選之嫌，提出當選無效，屏東地院於今年10月底，一審判決他當選無效，他不服提出上訴，目前由高雄高分院審理中。

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