東港張榮振種出「超級甜哈蜜瓜」　肉質細緻味美…消費者紛按讚

▲屏東縣東港果農張榮振種出超級甜哈蜜瓜，肉質細緻味美，消費者紛紛按讚 。（圖／記者陳崑福翻攝）

記者陳崑福／屏東報導

屏東縣東港鎮果農張榮振種植瓜果類超過20年，最近採收的哈密瓜瓜肥味美，甜度超過18度以上，每顆達3斤以上，頂級更達4斤，比臉還大，吃過的消費者都舉大拇指稱讚，有些遊客還親自跑到瓜園採買。

65歲的張榮振目前也是東港農會理事；他說，二期作後，有人種紅豆，有人則種冬瓜或南瓜，他以前都以種美濃瓜為主，近幾年改種「哈密瓜」，裸地種植美味不輸網室種，一株留2到3果。

不愧是「種瓜好手」，以前種西瓜、美濃瓜都是消費者提早訂購，而哈密瓜的熱度更是不減，最近在農會舉辦的特銷活動，也造成搶購。

他指出，總共有4公頃多的瓜園，以哈密瓜為主，品種有新世紀、蜜世界等，有少部分是西瓜，10月初陸續種植，為調整產期分批種植，12月陸續採收到明年初，張榮振表示，種瓜要看地質環境，靠沿海地區土質含豐富的微量元素，再加上肥培管理，種瓜果特別甜美，就像有人種蓮霧一樣，逆境下種出的果實更充滿幸福的滋味，且有QR Code。

農糧署南區分署長姚志旺指出，東港有名的稻米、紅豆及蓮霧，農人陸續得過神農獎，而農友轉型改種哈密瓜，更增加農業的多元及豐富度。

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