屏東縣議員登笠頂山…友體力不支昏倒「頻往下滾」　警消馳援搶救脫困

▲屏東縣內埔警方及消防人員將劉姓山友平安護送下山 。（圖／記者陳崑福翻攝，下同）

記者陳崑福／屏東報導

屏東縣議員尤慶賀偕同劉姓友人到笠頂山登山，劉姓友人突體方不支，求助警方及消防人員，雖然夜幕已低垂，但警、消掌握熟悉路況，仍然摸黑於狹窄崎嶇山路，加上時間壓力考驗著警、消人員腳程與體力，所幸最終及時趕到，護送傷者下山。

▲屏東縣議員尤慶賀（左二）和劉姓山友人。

內埔警分局勤務中心於日前傍晚17時30分許接獲縣議員尤慶賀報案稱，瑪家鄉佳義村笠頂山3號登山路線上，有山友昏倒請求協助，立即派遣佳義所所長高文雄，偕同瑪家消防分隊人員共同上山搶救。

當時天色已昏暗，高所長與消防人員獲報後，即刻整裝就緒後即展開救援行動，沿著派出所後方的3號登山路線上山救援；在到達編號2登山道，發現尤議員與劉姓友人，尤議員稱兩人於攀登笠頂山下山途中，劉男因體力不支昏倒，頻頻往下滾，險象環生，才請求警消人員協助。

經過簡單的處理與確認劉姓傷者無急迫危險後，救難人員原欲將其抬上擔架搬運下山，然因其身形高大壯碩難以負荷，救難人員只能將其緩慢攙扶下山，一行人於19時許安全護送抵達佳義所，聯絡家屬帶回就醫。

內埔警分局長蔡耀順肯定高員主動積極的救難服務精神，獲得縣議員與民眾肯定致謝，特別予以嘉勉；並呼籲登山客，登山務必結伴而行，衡量自身體能狀況選擇山域類型，並攜帶充分裝備，多一分準備，少一分危險。

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