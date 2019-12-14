地方黨部遭放炸彈　國民黨籲蔡政府：提供安全的選舉環境

▲高雄攻堅畫面。（圖／記者許宥孺翻攝）

記者黃巈禾／台北報導

涉嫌在國民黨台南黨部放置炸彈的吳姓男子，跟警方對峙13個小時後，終於在14日清晨落網。總統選舉剩下不到1個月的時間，地方黨部被放炸黨，引起國民黨黨中央高度關注。國民黨14日特別發布新聞稿向警方表達感謝之意，並呼籲蔡政府提供安全的選舉環境。

國民黨副發言人洪于茜表示，感謝辛苦的警察於第一線守護治安，而總統與立委選舉將近，呼籲民眾保持理性，注意選舉安全，維護一場乾淨、理性、安全的選戰，期許類似事件不再發生；同時也呼籲蔡政府保證提供一個安全的選舉環境，讓參選人安心競選，民眾放心投票。

總統蔡英文14日受訪時表示，感謝辛苦的警察同仁，也呼籲在最後階段要保持理性、冷靜，作為民主國家現代社會的一份子，大家要以冷靜理性的態度來面對，共同維持台灣社會的穩定。

▲吳姓炸彈客投宿嘉義知名飯店，被監視器拍下正面影像與車輛。（圖／讀者提供，下同）

檢警調查，吳嫌於10日晚間23時許以刷卡方式於嘉義市文化商圈知名飯店投宿，11日7時許辦理退房後，所駕駛的租賃車輛離開停車場時被監視器清楚拍下。

吳嫌12日用步行方式到國民黨台南市後壁區黨部放置爆裂物，警方13日晚間前往飯店調閱相關錄影帶，並循線發現吳嫌藏身高雄市苓雅區一棟民宅中。雙方對峙13小時後，嫌犯14日清晨6時46分終於棄械投降。

▲嫌犯火力強大，警方不敢大意。（圖／記者吳奕靖攝，下同）

警方與嫌犯駁火過程中擊發超過50枚子彈，還出動防爆車、防爆犬，各單位也緊急支援，由於嫌犯手中握有引爆器，事發現場又是住宅區，各項條件險峻，逼得警方一破門便朝他神準連續射擊3槍，槍槍見血，否則警員、附近居民的生命皆將陷入危險之中。

警方也在吳嫌家中發現約1.2公斤的「撒旦之母」，已全數移往前鎮一處大空地挖洞引爆，至於全案是否還有共犯，以及其犯案動機，仍有待警方進一步調查釐清。