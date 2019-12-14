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台南競總爆場　賴清德：台灣贏就沒人輸　蔡英文一定要高票當選

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▲賴清德。（圖／翻攝自小英發言人臉書）

▲賴清德。（圖／翻攝自小英發言人臉書）

記者蔣婕妤／台南報導

2020總統立委大選剩下不到一個月，總統蔡英文台南競選總部成立大會14日壓軸登場。台南市賴清德家鄉，造勢現場也造度被擠爆。賴清德致詞時喊話家鄉的支持者，一定要讓蔡英文高票當選，只要台灣贏，就沒有一個人輸。

蔡英文競選總部14日來到「賴神」賴清德的家鄉台南，壓軸登場。嘉賓陣容堅強，除了台南6個選區立委候選人陳靜敏、郭惠員、郭國文、陳亭妃、林宜璟、林俊憲、王定宇都將到場，另外包含台南市長黃偉哲、民進黨主席卓榮泰、總統府祕書長陳菊以及主角副總統候選人賴清德、總統蔡英文都會現身致詞。

小英台南造勢會場再度爆場。陳菊致詞時批評，國民黨這場選戰垃圾步不斷，還說台南至少要拿下一席，台南是賴清德用心經營的地方，一定要守住，一定要讓蔡英文高票當選，民進黨六席立委一定要全部當選，守住台灣得來不易的民主自由。

「賴神」回到家鄉，一上台就受到支持者熱情歡呼。他致詞時激動喊話鄉親，很高興回到台南，這場選舉一定要堅定地守護台灣的民主，民進黨對台灣的責任，就是要跟台灣人共同守護台灣，這場選戰，只要台灣贏，就沒有人輸，如果台灣輸，就沒有一個人贏。

賴清德說，這次回應小英邀請擔任副總統最大的原因，就是因為要共同合作，共同守護台灣，讓台灣的民主能夠繼續，讓台灣這片土地上的人民可以繼續安居樂業，這場選舉一定要讓小英高票當選，要讓民進黨國會過半。

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