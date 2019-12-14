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林昶佐酸林郁方：如果不會看立法院公報　我可以教你

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▲▼林昶佐聯合登記。（圖／記者張一中攝）

▲無黨籍立委林昶佐。（圖／記者張一中攝）

記者林銘翰／台北報導

國民黨立委候選人林郁方日前接連批評，無黨籍立委林昶佐利用選舉文宣抹黑其過去擔任立委期間連續多年未提修法，以及包庇退將吳斯懷等人赴陸參加政治活動，林昶佐14日上午受訪時再回擊，這是立法院公報上可以看到的統計數字，「林前委員如果不會看公報我可以教你」。

2020選戰進入倒數，林昶佐力拚連任，14日上午前往萬華國光市場掃街拜票。針對林郁方日前接連提出質疑，批評林昶佐利用選舉文宣與臉書抹黑其過去擔任立委時的問政表現，林昶佐也再度反嗆林郁方。

林昶佐表示，台北市第五選區（中正、萬華）長期是國民黨的優勢區，但應該將林郁方過去長期擔任立委的問政數字攤開來看，讓選民知道「我們比他認真多少」，這也是他一直希望讓選民知道的。

林昶佐指出，林郁方在擔任立委期間出席質詢率一度低到15%，更曾經有連續五年沒有立法提案，「一個立委連基本的提案都不做，那你憑什麼領薪水」，更何況林郁方現在貼出布條說要關心都更、托育政策，但攤開他20年的任期卻從來沒有執行這些政策。

林昶佐說，過去四年他在立法院努力為民爭取福利與權利，也因此自己連續四年得到國會評鑑最優秀立委，這也是他與林郁方最大的對比，還反酸林郁方曾經被評為待觀察名單的最後一名。林昶佐說，希望選民打破過去的慣性框架，「既然民調上說滿意昶佐的問政，就把票投給我不會錯」。

對於林郁方痛批其抹黑一事，林昶佐則笑說這都是立法院公報上可以看到的統計數字，不知道是林前委員看不懂還是助理不會看，但只要攤開立法院公報就可以清楚地看出來，「林前委員如果不會看公報我可以教你」。

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