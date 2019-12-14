「周錫瑋戰將後援會」也被限制發文　挺韓社團管理員怒告臉書

▲韓國瑜後援會社團管理員廖志成怒告台灣臉書。（圖／廖志成提供）

記者黃巈禾／台北報導

臉書13日無預警關閉「2020韓國瑜總統後援會（總會）」等217個粉專與社團，並以違反臉書的社群守則為由刪除51個多重帳號。「2020韓國瑜總統後援會（總會）」臉書社團的管理員廖志成向《ETtoday新聞雲》表示，先前就發現發文讚數從上千個讚，突然變個位數，連後來成立的「周錫瑋戰將後援會」社團也被限制發文，他11月20日已向台灣臉書公司提告。

廖志成表示，他1個半月前還是「2020韓國瑜總統後援會（總會）」臉書社團執行管理員，負責公告和審核貼文，過程中他和其他管理員都謹守臉書守則，個人與社團的發言也沒有指名道姓罵總統蔡英文。

▲臉書判定有些訊息是垃圾訊息，違反社群守則。（圖／廖志成提供，下同）

廖志成指出，個人帳號被臉書盯上，在別的社團不能發文，只有在「2020韓國瑜總統後援會（總會）」可以，8月份開始該社團按讚數從原本5千個讚，變20幾個讚，有時候甚至只有個位數，還收到臉書公司記點通知，認為該社團不符規定，但他多次向台灣臉書線上申訴，都沒有得到回應。

廖志成提到，後來成立「周錫瑋戰將後援會」臉書社團，起初發文沒問題，但後來被臉書通知不能貼文、留言、按讚、審核貼文，連邀自己好友進社團也被限制，向臉書申訴，也沒得到回應，他認為發文內容沒人身攻擊，也沒血腥暴力，臉書濫用社群守則規約，像分享韓國瑜行程製圖也被認為是垃圾訊息，於是他向台灣臉書公司提告。

對於是否認為臉書卡韓？廖志成氣憤又無奈地說，身為挺韓社團這樣主張有失客觀，但綠營社團罵韓國瑜的不實指控不會被處分，那些社團都還在，「我們已經很節制了，你知道嗎？我們很守本分」。

臉書表示，13日在台灣移除118個粉絲專頁、99個社團，以及用來管理這些粉絲專頁與社團的51個多重帳號，這51個多重帳號試圖以虛假手法提高貼文內容的人氣，違反臉書的社群守則，隨著選舉即將到來，臉書會持續偵測平台上不實的互動手法以及其餘違反社群守則的行為，並主動採取行動。

對於支持自己的後援會社團、粉絲專頁消失，國民黨總統候選人韓國瑜競選辦公室表示，對於支持者自發性的成立粉絲團支持韓國瑜，他們非常感謝，但也呼籲支持者們尊重、依循臉書的規範與決定，一起守護台灣珍貴的民主自由價值。

▼廖志成告台灣臉書。（圖／廖志成提供）