柯文哲談宋楚瑜：「我是亞當斯密信徒」　每個人追求他的最大利益

記者陳家祥／台北報導

對於柯宋關係是否生變，民眾黨主席、台北市長柯文哲14日表示，第一次選市長時的確受到親民黨很多幫忙，現在就算有縫也不一定影響門的功能，用醫學來做比喻，有時候不治療是最好的治療，不要看到縫一定要去補或幹什麼，有時候越補越大洞。

柯文哲日前大誇自家不分區立委比親民黨「強多了」，引來親民黨總統候選人宋楚瑜回酸，「台灣人是有情有義的，沒有親民黨支持你，你第二任可以連任？」過去關係良好的柯宋如今似乎因為政黨票撕破臉。

對於宋楚瑜的不滿，柯文哲說，在2018年選台北市長時，的確受到黃珊珊、林國成這些親民黨議員很多的幫忙，所以事實上他們在第一個任期也是給我很多幫忙，「也不要說撕破臉啦，我每次講說我是亞當斯密的信徒，每個人還是追求他的最大利益，合起來就是國家最大的利益」。

談到被宋楚瑜「提醒」不要選舉到了就抓狂，柯文哲說，「不會啦，我們這種急重症外科出身的都超乎異常的冷靜個性」，目前的競爭關係不會影響到過去情誼，「競合，在競爭當中還有合作」。

柯文哲說，後來發現很多常常是沒事，只是常常不管是中間人傳話或著是媒體傳話，傳來傳去後來就反而更糟糕，「所以說，穩定的政治性格還是很重要」。

對於媒體追問宋楚瑜批評做人要有情有義，是不是指你沒情沒義，柯文哲表示，「像這樣，你這個就是典型的挑播離間，他說做人要有情有義，你就說無情無義，奇怪」。

柯文哲強調，政治上要講求一個穩定的人格，「像郭台銘在講話，我會說這就大老闆講的話，聽到後來會睡不著覺，可是我們還是朋友」，成大事者本來就應該是這種個性，常常媒體見縫插針，但你還是維持政治上的穩定性。

面對媒體反問如果沒有縫的話，媒體怎麼可以插，柯文哲說，「有縫的話就補起來，為什麼要再去把手插進去？」就算有縫也不一定影響門的功能，用醫學來做比喻，有時候不治療是最好的治療，不要看到縫一定要去補或幹什麼，有時候越補越大洞。

至於是否放在那邊不管，柯文哲說，「這我們都知道，都會處理，就不要再隨著媒體起舞」，像黃珊珊就是很好的溝通者，所以我們還是會善用我們之間的溝通者。



▲柯文哲出席『民眾百萬捐款 謝文卿號召千人入黨』記者會。（圖／記者李毓康攝）