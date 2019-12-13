知名餐飲碳佐麻里投資南區鹽埕段商八案　黃偉哲感謝公私協力共創三贏

▲知名餐飲碳佐麻里投資南區鹽埕段商八案，市長黃偉哲感謝公私協力共創三贏。（圖／記者林悅翻攝）

記者林悅／台南報導

台南市政府與財政部國有財產署共同合作開發南區鹽埕段商八土地，由台南在地企業碳佐麻里有限公司，以新台幣296,001,168元得標，預計於2020年第一季完成簽約，12月13日舉行意向書簽約儀式記者會。

由國有財產署曾國基署長、台南市長黃偉哲以及碳佐麻里邱彥騰董事長現場簽署合作意向書，國有財產署南區分署黃莉莉分署長、經濟發展局郭阿梅局長、碳佐麻里經營團隊，以及市議員蔡淑惠、邱莉莉、周麗津、蔡筱薇、呂維胤、李啟維等皆到場見證這項開啟南區商業經濟活化的新契機。

市長黃偉哲表示，感謝財政部國有財產署的靈活作為，台南市政府團隊的積極招商，以及碳佐麻里企業的投資，三方協力合作促成此次成功案例，未來台南市政府對於國有地活化、商業促進與民眾權益，一定全力兼顧維持，屏除過去為人所詬病的國有地閒置、蚊子館林立的缺失。

黃偉哲進一步說明，未來將持續推動活化閒置土地計畫，與國產署以及相關機關密切合作，招募具有未來前景的企業一起來共同開發，一方面創造地主以及開發方雙贏，並為台南市創造就業機會以及旅遊的新景點，締造中央跟地方共創雙贏、與產業共創三贏的局面。

台南市經發局表示，本次合作開發案為由國產署提供土地，台南市政府辦理招商及後續履約管理之合作模式，商八基地面積2.3公頃、坵塊方正，採設定地上權方式引進民間機構投資營運，地上權存續期間為50年，並得申請延長20年。完成開發後可活絡南區商業及休閒機能，帶動經濟發展，成功塑造新一處台南新打卡熱點，一起帶動城市經濟繁榮，並期待藉由投資業者創新及效率之經營管理能力，繁榮地方經濟與創造就業機會，進而提升台南區域競爭力，吸引更多優質廠商投資台南。

碳佐麻里邱彥騰董事長說到，品牌生根於台南，希望能夠為台南這塊滋養其茁壯的土地做些回饋，請到合作將近20年的國際知名建築設計師橙田建築室研所羅耕甫先生，來執行園區的整體建築、設計規劃，將以城市永續性、綠化為主要設計主軸，未來安平工業區對面除了經典的燒肉精品餐廳外，也將引進型態各異的餐飲空間及生活空間，打造南區新生活圈。