快訊／張善政失言　韓國瑜緩頰：張保有赤子之心　若失言他會修正

▲韓國瑜。（圖／記者翁進忠攝）

記者楊蕓／台中報導

國民黨副總統候選人張善政12日談到新住民到台灣半年內如果已懷孕，政府應趕快給健保，其中提及「蔡英文沒有結婚」、「沒有生過小孩」等一番話，引發綠營抨擊性別歧視。對此，總統參選人韓國瑜13日受訪時替張善政緩頰，表示張善政先前無從政經驗，這場選戰對他也是學習，若有失言的部分，他相信張善政會做出改善。

韓國瑜13日下午來到台中薰衣草森林進行產業參訪，針對張善政失言爭惹議，遭民進黨批評歧視女性。對此，韓國瑜表示，「張善政院長可以看他成長過程、學經歷、職場生涯，他是相對單純的人，也比較純潔，長期從事土木、科技、在學校教書，選舉過來有人覺得張院長失言，其實張院長透過這次選舉也在學習，也拜託所有熱心關愛我的群眾朋友給張院長點時間，他還是保持赤子之心，我選張院長搭檔，希望大家更多肯定，如果失言、不妥他會修正。」

張善政13日上午受訪時，完整重述昨天的講話，「生過小孩當過父母就知道，父母最在乎的是產檢有沒有問題，我們不好意思說蔡英文沒有結婚，沒有結婚不是罪過，但是因為沒有生過小孩，她不知道這個心」，強調他在乎的是產檢如果有問題，後續醫療應如何處理。

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