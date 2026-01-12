一堆人愛逛！她不懂「UNIQLO哪裡時尚」　網曝關鍵：看你會不會搭

▲UNIQLO常被讚平價、時尚。（圖／記者曾筠淇攝）

網搜小組／曾筠淇報導

日系服飾品牌UNIQLO在台灣擁有廣大支持者，不過，近日卻有一名女網友不解發問，UNIQLO究竟哪裡時尚呢？她雖然認同其材質不錯，但設計風格卻相對素、相對單調，很難讓人眼睛為之一亮。貼文曝光後，引起討論，其中還有網友點出關鍵原因。

女網友疑惑：UNIQLO哪裡時尚了？

女網友在Dcard上，以「UNIQLO 哪裡時尚了？」為標題發文表示，UNIQLO往往會被讚平價、時尚，雖然以其價格來看，材質確實算不錯，甚至還贏過不少同價位或是更貴的品牌。但她認為，UNIQLO的設計相對素也相對單調，比較沒有「個性」。

也因此，原PO認為，不論再怎麼買，感覺都只是「很舒服的路人」，不像韓系或歐美衣服能給人為之一亮的感覺。

▲UNIQLO。（圖／ETtoday資料照）

女網友不解，門市為何總一堆人？

原PO接著指出，有時候她摸UNIQLO的衣服，雖然覺得材質不錯，但想了一下，又覺得好像無法替穿搭加分，最後就乾脆不買。所以她也好奇，為什麼台灣的門市內，總有一堆人在買呢？

貼文曝光後，有網友表示，「我以前的想法一直跟你一樣，直到我看到某朋友穿上UQ的衣服還是一樣潮後我改觀了 是人的問題不是衣服的問題」、「自己醜就不要怪衣服」、「說實話，是人的問題」。

其他網友點出關鍵：不只要穿，還要自己會「搭」

也有網友回應，「不知道你有沒有發現UNIQLO的款式每年都會變化，他們希望衣服可以百搭，所以與其說缺乏個性，不如說是適合穿在所有場合，所以時不時尚其實就看個人怎麼搭配囉」、「你可以去做一下UNIQLO牛仔褲的功課，就知道它多用心，還有從以前到現在我真的每次搭訕都被問在哪裡買衣服的 ，五次有五次都是穿UNIQLO的基本單品 看你會不會搭」、「不一定要全身都是UQ，它就是基礎單品，你可以再去混搭其他品牌啊」、「UQ衣服有些確實很無聊啊，所以才需要『穿搭』，只會『穿』不會『搭』才會講出這種話 」。