生活 生活焦點 教育 氣象 健康 藝文 | 運勢 | 交通

一堆人愛逛！她不懂「UNIQLO哪裡時尚」　網曝關鍵：看你會不會搭

▲▼UNIQLO,服飾,優衣庫。（圖／記者曾筠淇攝）

▲UNIQLO常被讚平價、時尚。（圖／記者曾筠淇攝）

網搜小組／曾筠淇報導

日系服飾品牌UNIQLO在台灣擁有廣大支持者，不過，近日卻有一名女網友不解發問，UNIQLO究竟哪裡時尚呢？她雖然認同其材質不錯，但設計風格卻相對素、相對單調，很難讓人眼睛為之一亮。貼文曝光後，引起討論，其中還有網友點出關鍵原因。

女網友疑惑：UNIQLO哪裡時尚了？

女網友在Dcard上，以「UNIQLO 哪裡時尚了？」為標題發文表示，UNIQLO往往會被讚平價、時尚，雖然以其價格來看，材質確實算不錯，甚至還贏過不少同價位或是更貴的品牌。但她認為，UNIQLO的設計相對素也相對單調，比較沒有「個性」。

也因此，原PO認為，不論再怎麼買，感覺都只是「很舒服的路人」，不像韓系或歐美衣服能給人為之一亮的感覺。

▲UNIQLO（示意圖／ETtoday資料照）

▲UNIQLO。（圖／ETtoday資料照）

女網友不解，門市為何總一堆人？

原PO接著指出，有時候她摸UNIQLO的衣服，雖然覺得材質不錯，但想了一下，又覺得好像無法替穿搭加分，最後就乾脆不買。所以她也好奇，為什麼台灣的門市內，總有一堆人在買呢？

貼文曝光後，有網友表示，「我以前的想法一直跟你一樣，直到我看到某朋友穿上UQ的衣服還是一樣潮後我改觀了 是人的問題不是衣服的問題」、「自己醜就不要怪衣服」、「說實話，是人的問題」。

其他網友點出關鍵：不只要穿，還要自己會「搭」

也有網友回應，「不知道你有沒有發現UNIQLO的款式每年都會變化，他們希望衣服可以百搭，所以與其說缺乏個性，不如說是適合穿在所有場合，所以時不時尚其實就看個人怎麼搭配囉」、「你可以去做一下UNIQLO牛仔褲的功課，就知道它多用心，還有從以前到現在我真的每次搭訕都被問在哪裡買衣服的 ，五次有五次都是穿UNIQLO的基本單品 看你會不會搭」、「不一定要全身都是UQ，它就是基礎單品，你可以再去混搭其他品牌啊」、「UQ衣服有些確實很無聊啊，所以才需要『穿搭』，只會『穿』不會『搭』才會講出這種話 」。

01/11 全台詐欺最新數據

400 1 7162 損失金額(元) 更多新聞

※ 資料來源：內政部警政署165打詐儀錶板

2026台灣棒球名人堂名單出爐
連環泡有芒果「大大」離世　大批粉絲哀悼
航空公司「送千張免費機票」　陸網傻爆眼：當肉盾？
要飛日本！護照上有「吉伊卡哇章」他傻眼　外交部說法曝
日女市長與男部屬「賓館開房」下台　回鍋補選又當選了！得票更高
北車M8設「北捷英雄」余家昶紀念牌　正式曝光

桃市中低收入戶火化+納骨免費　樹葬全免、遷出納骨塔最高補助2萬

千萬雷射當玩具買！名醫一路狂買60台　員工嚇呆老婆超無言

影城APP評分低！他曝這影城「上次更新是6年前」：最不爽收手續費

孫淑媚狀態超狂「說20幾歲也信」　一票讚漂亮：根本逆齡

苦訴「不抽菸」大票心疼李多慧！路人也挺：能感受到她善良

台鐵南港調車場都更上梁　「國際商旅中心」117年底完工

買高價韓國嬰幼兒海苔「鎘超標48倍」家長崩潰　全面回收下架

剛進「1行業」酒肉朋友全出現！他喊煩：挑薪水、嫌工時高

張景森批北宜高鐵「史詩級錯誤」　鐵道局反駁：效益明確

「我願意加班」惹議！醫護炎上批情勒　彰基：開刀房鼓勵自願

阿信「腳勾長袍」再摔倒..吳建豪急救援 　「現場教訓衣服」他安撫：設計好的！XD

賴清德玩梗自稱AI總統　致詞呵呵笑：名字LAI已嵌入AI

Energy小巨蛋開跳CORTIS〈GO!〉 見全場大合唱...阿弟忍不住落淚！

天安特檢落幕！聯隊長領軍復飛F-16V　空軍釋出畫面

川普放話「硬手段」拿下格陵蘭！　北歐各國力挺丹麥

喪屍猛男持刀拒檢衝撞巡邏車　「10警抓不住」追捕畫面曝光

馬路雙刀野獸竟是猛男界Rain　咬警察拒捕！怪力弄傷5漢　奔放的後庭花曝光

狠撞畫面曝！酒駕男連撞修車工、女騎士逃逸　1小時後落網被收押

輔仁大學「研究室起火」灰煙狂竄！　警消佈水線灌救中

發現F-16V戰機黑盒子訊號了　顧立雄：將再進一步定位

aespa Karina休假暖心行蹤曝　「奶瓶餵寶寶」當義工網讚：最美天使姊姊

居然不是鯊鯊！IKEA公布「年度熱門玩偶」　黃金獵犬奪冠

3寶媽昆凌結婚10年！　認曾「快撐不住」真實心聲曝光

白宮發P圖「川普俯視格陵蘭」被網酸爆　外媒曝美國點名接管

2026台灣棒球名人堂名單出爐　李來發、彭政閔、林國輝入堂

寒冬送暖補社會安全網　蔡宗豪串聯在地五力關懷弱勢家庭

戴口罩、安全帽ATM領錢遇警示音　金管會：免緊張仍可領錢

高雄市長參選人賴瑞隆合體林俊憲　喊話「南高連線」打造幸福生活圈

「地球村」老闆涉找黑幫喬債　女牙醫遭痛毆出庭頻呼：好恐怖！

伊朗官員揭：示威已釀2千死！　德總理預言「幾周內政權垮台」

【妹妹徒手打小強】嚇瘋拿給媽之後她也跟著一起尖叫XD

台中男「沒戴套」確診今年首例M痘　衛生局急匡列

手搖飲連喝2個月！店家「貼心問1句話」熟客不去了

知名女星「未婚生子」淪阿公店小姐 　晚年靠撿回收維生

出國被害慘！旅行社辦1證件「台灣身分沒了」

快訊／高鐵台南站旅客衝撞列車落軌　1307車次取消營運

護照有「吉伊卡哇章」他傻眼　外交部說法曝

月薪3、4萬年輕人「過得像年薪百萬」藏心酸

隱眼殼回收「換環保金」　大票驚哭：丟99袋了

5.3地震台北超搖11秒　氣象署估7.0後餘震

美國想要格陵蘭　財經網美曝：對台灣是好事

墾丁店家「寧願倒閉」也不降價　他分析3原因

裝冷氣時師傅多問1句　冬天來他跪謝爆共鳴

即／李多慧打破沉默！拍片親證「我真的不抽菸」

曾任總統府顧問！混元禪師圓寂　享壽82歲

北市董座狂戰人妻「床都是汗水」她喊：下次要拔出來　丈夫怒告

即／性侵女兒348次被起訴！　北市狼父警家中身亡

蕭淑慎「同意小15歲尪花錢解決」

綠高雄市長初選今公布結果！陳其邁喊恭喜

快訊／賴瑞隆出線！　高雄市長初選民調極小差距擊敗邱議瑩

台中男「沒戴套」確診今年首例M痘　衛生局急匡列

常說「2字」是失智警訊！醫示警：每周出現3次快掛號

29歲百萬網紅「你的渡口」驚傳猝逝！曾上陸綜、轉戰成人平台

阿諾緊身衣「超晃應援片」瘋傳！遭酸假奶反擊了

即／高鐵台南站旅客落軌　男子當場死亡

即／紐時：台美關稅談妥15%！台積電再建5座美廠

股王信驊衝天價後引爆下車潮　盤中失守8000元

中國導演奪金球大獎「當場傻住」　她現身全場起立

網紅女神張香香遭男粉絲控詐財50萬

年輕妹好癢！兩耳炸出「毛茸茸一整片」醫看傻了

