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南京大屠殺82周年　新黨宣示進立法院修歷史課綱：別放任禍害學子

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▲▼南京大屠殺82周年 新黨宣示進立法院修正歷史課綱。

▲新黨青年軍在馬政府時代 ，年年到中山堂籲請修正歷史課綱、重視國史。

本報訊

12月13日是歷史上日軍進入南京開始慘絕人寰大屠殺的日子，新黨主席郁慕明在臉書發文悼念，回憶新黨過去曾年年籲請馬政府重視歷史教育，馬政府卻無具體行動，直到蔡英文上台後變本加厲，歷史課綱已全面去中媚日，將來新黨進入立法院，就要帶動其他立委一起加入撥亂反正的隊伍，力挽狂瀾絕不退讓。

郁慕明表示，1937年日軍進入中華民國首都南京城，開始舉世震驚的大屠殺，保守估計至少30萬同胞罹難。然而今天台灣號稱繼承中華民國的朝野各黨，卻長年都不提這段血淚歷史，年輕人也麻木無感，馬英九時期未能修正李扁篡改的歷史，以及蔡英文上台後加速扭曲課綱，都是造成今日年輕人斷根的禍源。

郁慕明說，早在馬英九執政時期，新黨就年年籲請馬政府建立抗日戰爭紀念館，陳列包括台灣人在內中華民族抗戰的歷史事蹟，透過保存中華民國國史記憶，也是提高中華民國在兩岸關係中的話語權，然而馬政府除了來公文感謝新黨關心國史，卻一直沒有具體動作，並放任李扁時期留下的歷史課綱繼續禍害學子。

▲▼南京大屠殺82周年 新黨宣示進立法院修正歷史課綱。

▲2017年新黨訪問大陸，參觀侵華日軍南京大屠殺遇難同胞紀念館。

郁慕明指出，如今蔡政府更進一步廢掉中國史，台灣今日的建設成果全歸功日本人，連「慰安婦」是「被迫」也被刪除，年輕人對歷史沒有正確的認識，更不能選擇台灣正確的未來。「台灣的未來不是藍綠，也不只是統獨，而是我們對禍福的抉擇。」郁慕明強調，戰爭是禍，閉鎖是禍；和平是福，開放是福。「年輕人不懂戰爭殘酷、甚至盲目崇拜以歌頌日本皇軍為主題的台獨派對，必然走向我們不樂見的危險未來。」

新黨宣示進入立法院，必定帶動其他「溫良恭儉讓」的立委跟進，一起壯大撥亂反正的行列，修正去中媚日的歷史課綱。「歷史不能篡改，真相不能抹滅。新黨責無旁貸，當仁不讓，請您將政黨票投給新黨，保住黑暗中最堅定燃燒的火炬，讓戰將進立法院，帶動其他溫良恭儉讓的立委跟進，壯大撥亂反正的力量，力挽狂瀾絕不退讓！」

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