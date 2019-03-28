今年已有6名南京大屠殺倖存者往生　家屬：奶奶當時才13歲

▲南京大屠殺紀念館內的裝置藝術，刻劃當年慘案血淚史。（圖／記者魏有德攝）

記者馬叔安／綜合報導

2019年以來，已有6名南京大屠殺倖存者去世，如今登記在冊的幸存者僅存85人，包括在20日過世，享壽82的劉興銘，已及於23日去世，享壽95歲的黃卓珍。遇難同胞紀念館27日舉行兩人的照片熄燈儀式，黃卓珍的孫子說，大屠殺那年奶奶只有13歲，常常會給他講她當年的經歷。

南京大屠殺爆發於1937年12月13日，持續了6個星期以上，直到1938年2月才逐漸和緩，期間日軍對當地中國百姓進行了有組織、有計劃、有預謀的大規模屠殺、強姦以及縱火、搶劫等迫害，造成20至30萬中國平民和戰俘被殺害，在大屠殺第1個月內約2萬中國婦女遭姦淫，南京城的3分之1被燒毀。

▲大陸舉行南京大屠殺紀念活動（圖／翻攝自中新網）

侵華日軍南京大屠殺遇難同胞紀念館於1985年落成開放，經過1995年、2005年兩次擴建，包括展覽集會、遺址悼念、和平公園和館藏交流等4個區域，其中展覽陳列包括廣場陳列、遺骨陳列和史料陳列三部份。

參加父親劉興銘照片熄燈儀式的劉廣慧說，日軍打進南京時，他尚年幼，聽母親説日本兵逼迫鄉親們跪在地上，脫一件衣服蒙起雙眼，然後持槍對著跪在地上的村民射擊。黃卓珍的孫子王立則說，奶奶常常會給他講這段經歷，講她如何躲在柴火堆裏逃過一死，如何在國際安全區獲救。

《新華社》指出，2019年以來離世的倖存者包括馬月華、陳素華、伍正禧、劉興銘、佘文彬、黃卓珍等人，登記在冊者僅存85人。