　
  • |
  • 手機版
  • |
  • APP
  • |
  • 歷史活動
  • |
  • 歷史專題
  • |
  • 會員中心
  • |
  • 家外媒體
    • 　
>
大陸 大陸焦點 華聞快遞 特派現場 雲視頻

陸客受邀來台「4年232件違規」　26人被處分「不予許可來台」

即時+好看！按讚加入ETtoday新聞雲

▲▼ 洪姓前記者涉嫌用假的專業交流邀請計畫，協助大陸市級統戰、民政官員來台觀光。（圖／記者劉昌松攝）

▲洪慶淋非法協助大陸官員來台，接受檢調偵訊。（圖／記者劉昌松攝）

記者蔡紹堅／台北報導

前記者洪慶淋與家人涉成立10多個人頭協會，以假交流方式協助統戰官員在內的上萬名大陸人士來台，獲利超過1千萬元。陸委會副主委邱垂正12日表示，陸方官員來台參訪，行政部門都會嚴格審核，並派員實際訪視，確認未從事與許可目的不符之活動，違規者也會有相應的處分，「近4年來共有232件邀請案被停權，26人因違規被處分不可來台。」

邱垂正指出，為維護國家安全與整體利益，促進兩岸交流正常有序發展，行政部門對大陸人士申請來台參訪都有嚴密審查，「洪慶淋等人大量邀請陸方人員來台參訪的異常情況，行政部門早有掌握，已採取相應措施，包含逐案聯審、分流管控等，並於入境後派員實地訪視，確認陸方人員在台動態。」

▼陸委會副主委邱垂正。（圖／記者蔡紹堅攝）

▲▼陸委會,陸委會副主委邱垂正,反滲透法。（圖／記者蔡紹堅攝）

邱垂正強調，陸方官員來台參訪，大部分都是透過「專業交流」的申請管道，行政部門在審核的過程中，對於具有特殊或敏感身份，例如統戰官員，都會要求說明來台從事相關活動的關聯性與必要性，在台必須尊重我方法律規範，秉持對等尊嚴的原則進行交流，同時強調不得從事與許可目的不符的活動。

邱垂正提到，根據移民署統計，從2016年至2019年11月，共計有232件的邀請案件被停權或警示處分，因違規被處分不予許可來台的大陸人士有26人次，逾期停留有964件，罰鍰共192萬8千元。據了解，違規的情況中，有很大一部分是偽造證明文件，另外也有來台後從事未許可的活動。

邱垂正還說，此案由檢調人員依法進行搜索、約談，陸委會尊重司法機關的偵辦權責，後續也會配合，後續將全力配合司法機關偵辦作為，提供相關證據資料，未來也會與內政部、移民署等單位，針對交流出現的失序現象，精進管理作為。

ET快訊
時速20！熱褲妹怒「幹嗎跟著我」　拖鞋哥喊心裡話...她羞愧
獨／在外借高利貸至少5億　地下錢莊爆：張綱維跑了
余苑綺抗癌1個月報喜！做4次化療現「驚人轉機」余天暴瘦6kg
點這裡，留個言吧! FB Weibo
即時+好看！按讚加入ETtoday新聞雲

※本文版權所有，非經授權，不得轉載。[ ETtoday著作權聲明 ]

推薦閱讀 熱門影音 大陸最新 全站最新

上海首創台青公租房　精華地段300套「有居住證者」可申請

陸客受邀來台「4年232件違規」　26人被處分「不予許可來台」

15歲少女長60歲老婦臉！「滿臉皺紋皮膚下垂」遭排擠霸凌…躲家不敢見人

影／7歲童鑽娃娃機洞「想偷布偶」…下秒卡住嚇壞急呼救！網笑翻：果然夾娃娃

陸媒：中央經濟工作會議本周已召開　2020年「寬貨幣、緊信用、鬆財政」

回應「中國威脅論」　華春瑩：貓熊塊頭大但會比禿鷹危險？

《路透》：習近平下週將訪澳門　宣佈多項支持發展金融措施

華聞快遞／長沙以工程機械擴大世界「朋友圈」　佈設全球推介會路線圖

球員名單6成寫錯　網友發現記者是正妹：錯字不重要！

正妹記者寫錯15球員姓名！被肉搜出「雪白長腿+長輩」照...網：原諒她了

新郎帥炸抖胸跳進宴會廳！高顏值新人婚禮尬舞嗨翻全場～

大媽撞車直接騎走辯：不是故意　被攔竟「見笑轉生氣」暴怒狂罵

手遭絞爛...台狂醫拿腳趾接手指　「捐款近億」每月率團澎湖義診

黃爆李家砂石場拒繳282萬補償金　王淺秋回嗆：拿不出證據就閉嘴！

整張用鐵做！開箱土豪「美國黑卡」 買什麼都能刷...遇到危險還能求救

虎斑哥「實力寵妹」每晚叼牠進窩 不顧癱瘓努力前進：我怕妳冷嘛

范瑋琪、王力宏低調陪伴高以翔爸　聚會合照「一致動作」有洋蔥

傳統台式早餐秒征服老外味蕾！初嚐鹹豆漿超驚艷：想整碗吃光

他玩交友軟體不給錢遭恐嚇！ 找「真大哥」揭發假幫派真詐騙

《那一天》「蘆筍CP」健身房掌聲響起　啪啪啪...看了好害羞!!

上海首創台青公租房　精華地段300套「有居住證者」可申請

陸客受邀來台「4年232件違規」　26人被處分「不予許可來台」

15歲少女長60歲老婦臉！「滿臉皺紋皮膚下垂」遭排擠霸凌…躲家不敢見人

影／7歲童鑽娃娃機洞「想偷布偶」…下秒卡住嚇壞急呼救！網笑翻：果然夾娃娃

陸媒：中央經濟工作會議本周已召開　2020年「寬貨幣、緊信用、鬆財政」

回應「中國威脅論」　華春瑩：貓熊塊頭大但會比禿鷹危險？

《路透》：習近平下週將訪澳門　宣佈多項支持發展金融措施

華聞快遞／長沙以工程機械擴大世界「朋友圈」　佈設全球推介會路線圖

球員名單6成寫錯　網友發現記者是正妹：錯字不重要！

正妹記者寫錯15球員姓名！被肉搜出「雪白長腿+長輩」照...網：原諒她了

財訊／驚！宣明智財產超陽春　聯電持股僅506股

水牛遭半人半獸獵殺！　蘇拉威西島發現最早「說故事」壁畫

遠航最後一班飛抵台！　航空迷拍下FE276熄燈號班機

時力公布2020司改政策　誓言重懲關說、消滅權貴司法

澳野火狂燒「雪梨煙霾茫茫」2萬人抗議！　總理終承認：令人擔憂

先探／奔跑吧！聯發科

張綱維留遺書失聯 賴香伶：董事、合夥人等應出面

蕭亞軒新歌MV「男主角是小16歲男友」　55秒恩愛片全曝光！

心儀女被追走！　7旬老翁針筒注「致死量農藥」進寶特瓶謀殺

進算加罰太爽　NCAA7尺中鋒揮拳慶祝打倒裁判送醫

H版李毓芬實彈片外流！　陳香菱認了揪出「網紅經紀人」搞鬼

大陸熱門新聞

女友幫美容SPA爽到睡著…醒來當場分手！

情侶關燈赫見「飯店插座亮紅光」

日本無印良品被告侵權…中國山寨商標贏了

白衣哥「伸舌狂喇」棉花糖女　鄰座男無奈了

3歲娃每天看窗外發呆1hr！爸爸走近見「超聰明真相」

4項整形全失敗...她投訴卻被嗆「醜人多作怪」

高三生體檢抽血嚇到掩面哭喊「啊～」　網友笑瘋

超合身旗袍！買家秀前凸後翹照　全網笑暈

叫車卻消失！計程車司機收「6字訊息」懂了

女記者寫錯15球員姓名！被搜出「雪白長腿」照

3個月女嬰慘遭鼠群瘋狂啃食「臉被咬爛」

女友只用一掌　27歲男內臟被打歪

2歲大胃王重43公斤　9年後現況曝光

「獨眼女老師」神顏美照爆紅！

更多熱門

相關新聞

內政部全面清查人頭協會暗助陸官員來台

內政部全面清查人頭協會暗助陸官員來台

針對新北多間民間協會，用假「專業交流計畫」協助大陸統戰、民政等公務員申請來台。對此，內政部次長陳宗彥12日在行政院會後記者會表示，2017年起一直有注意相關案件，但須長期比對，同時也有陸續回報給國安團隊，接下來將會展開全面性清查。

暗助陸官員來如　前記者坦承開人頭協會發邀請函

暗助陸官員來如　前記者坦承開人頭協會發邀請函

人頭協會引陸客　陸委會早掌握：派員實地訪視

人頭協會引陸客　陸委會早掌握：派員實地訪視

前記者創17家協會引進陸客　移民署2年前送國安監控

前記者創17家協會引進陸客　移民署2年前送國安監控

陸客「假交流真觀光」！移民署聲明：移請國安單位偵處

陸客「假交流真觀光」！移民署聲明：移請國安單位偵處

關鍵字：

洪慶淋人頭協會陸委會陸客

讀者迴響

發燒話題

遠航停飛 反送中 高以翔 謝和弦 泰國簽證 王令麟 韓國瑜 尹衍樑 楊蕙如(卡神) 5G 眼霜 王令麟 柯文哲 柯P 林志玲 金馬獎 唇筆 王令麟 黃寶慧 地震 雪莉身亡 香港 石虎 大老闆傳奇 王令麟 Lexus 許智傑 眼霜 具荷拉 吳宗憲 黃寶慧 王令麟 聯華食品 郭台銘 總統大選 中職轉播 愛山林 統一發票 王令麟 台新金控 黃瀞瑩 甲山林 中國信託慈善基金會 戴資穎 蔡英文 黃寶慧 王令麟 許智傑 大金冷氣 國泰世華 黃寶慧 國泰金 習近平 和泰汽車 王令麟 東森房屋 中華航空 優適活 誰摔死了李新 黃寶慧 味全 膝蓋痛 信義房屋 王令麟 頂新 黃寶慧 聲林之王 興富發 統一企業 全家便利商店 大金空調 東森自然美 聲林之王 王令麟 希爾思評價 川普 東森購物 社畜時代 UFO 王令麟 外星人 黃寶慧 尹衍樑 住宅裝修 信用卡 麥田圈 金字塔 黃寶慧 卓柏卡布拉 王令麟 火星 飛碟 許智傑 X檔案 尼斯湖水怪 聲林之王 ps美美妍 希爾思 膝蓋痛 做臉 護膚 SPA 美容 房仲 新政策 美容保養 護膚 做臉 黃寶慧 安新建經

熱門新聞

謝和弦證實婚變：永遠單身

洗碗精別加水稀釋！專家曝2原因髒爆了

莉婭被謝和弦認愛：全世界最傻眼是我！

獨家／謝和弦遭辣妻檢舉「切心切到底」年後離婚

38年前遭跑船父關冰庫　他賭氣躲西班牙小島38年

范瑋琪低調陪伴高以翔爸「私下聚會照」曝！

女友幫美容SPA爽到睡著…醒來當場分手！

今年聖誕趴　「馴鹿咪咪裝」正夯

遠航張綱維傳遺書　只求以死謝罪

遠航將倒閉？副總：孤臣無力可回天

館長開賣限量腕錶！「每支36900」網熱議

彰化女大生遭撞！飛到田中…躺18分鐘命危

金希澈遭保鑣擋下「以為是粉絲」他超Q發言笑翻網

遠航發公告證實：12月13日起停止一切飛航營運

紙箱幼貓沒人要　長大變極品美貓

更多

最夯影音

更多
新郎帥炸抖胸跳進宴會廳！高顏值新人婚禮尬舞嗨翻全場～

新郎帥炸抖胸跳進宴會廳！高顏值新人婚禮尬舞嗨翻全場～
大媽撞車直接騎走辯：不是故意　被攔竟「見笑轉生氣」暴怒狂罵

大媽撞車直接騎走辯：不是故意　被攔竟「見笑轉生氣」暴怒狂罵

手遭絞爛...台狂醫拿腳趾接手指　「捐款近億」每月率團澎湖義診

手遭絞爛...台狂醫拿腳趾接手指　「捐款近億」每月率團澎湖義診

黃爆李家砂石場拒繳282萬補償金　王淺秋回嗆：拿不出證據就閉嘴！

黃爆李家砂石場拒繳282萬補償金　王淺秋回嗆：拿不出證據就閉嘴！

整張用鐵做！開箱土豪「美國黑卡」 買什麼都能刷...遇到危險還能求救

整張用鐵做！開箱土豪「美國黑卡」 買什麼都能刷...遇到危險還能求救

熱門快報

開搶！把你的Ｔ點變大了！

開搶！把你的Ｔ點變大了！

App新玩法更新囉！用少少點數換Apple watch等大獎！

東森房屋X東森保代

東森房屋X東森保代

寵愛毛孩 好險有東森 東森華南寵物險 每天7元 給毛孩滿滿的幸福

總統大選最新消息看這裡！

總統大選最新消息看這裡！

決戰0111，未來自己做主！ ETtoday與你一起掌握最新選舉脈動

片場殘酷真人秀《演技派》

片場殘酷真人秀《演技派》

集結李嘉欣等大咖演員，每周六22點ETtoday播吧，一窺選手演技養成之路

我要投稿 人才招募 關於我們 集團簡介 廣告刊登/合作提案 客服信箱 合作媒體 Sitemap 隱私權政策 著作權聲明 免責聲明 RSS訂閱
東森新媒體控股股份有限公司ETtoday新聞雲 版權所有，非經授權，不許轉載本網站內容
© ETtoday.net All Rights Reserved.
電話：+886-2-5555-6366
回到最上面