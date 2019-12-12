陸客受邀來台「4年232件違規」　26人被處分「不予許可來台」

▲洪慶淋非法協助大陸官員來台，接受檢調偵訊。（圖／記者劉昌松攝）

記者蔡紹堅／台北報導

前記者洪慶淋與家人涉成立10多個人頭協會，以假交流方式協助統戰官員在內的上萬名大陸人士來台，獲利超過1千萬元。陸委會副主委邱垂正12日表示，陸方官員來台參訪，行政部門都會嚴格審核，並派員實際訪視，確認未從事與許可目的不符之活動，違規者也會有相應的處分，「近4年來共有232件邀請案被停權，26人因違規被處分不可來台。」

邱垂正指出，為維護國家安全與整體利益，促進兩岸交流正常有序發展，行政部門對大陸人士申請來台參訪都有嚴密審查，「洪慶淋等人大量邀請陸方人員來台參訪的異常情況，行政部門早有掌握，已採取相應措施，包含逐案聯審、分流管控等，並於入境後派員實地訪視，確認陸方人員在台動態。」

▼陸委會副主委邱垂正。（圖／記者蔡紹堅攝）



邱垂正強調，陸方官員來台參訪，大部分都是透過「專業交流」的申請管道，行政部門在審核的過程中，對於具有特殊或敏感身份，例如統戰官員，都會要求說明來台從事相關活動的關聯性與必要性，在台必須尊重我方法律規範，秉持對等尊嚴的原則進行交流，同時強調不得從事與許可目的不符的活動。

邱垂正提到，根據移民署統計，從2016年至2019年11月，共計有232件的邀請案件被停權或警示處分，因違規被處分不予許可來台的大陸人士有26人次，逾期停留有964件，罰鍰共192萬8千元。據了解，違規的情況中，有很大一部分是偽造證明文件，另外也有來台後從事未許可的活動。

邱垂正還說，此案由檢調人員依法進行搜索、約談，陸委會尊重司法機關的偵辦權責，後續也會配合，後續將全力配合司法機關偵辦作為，提供相關證據資料，未來也會與內政部、移民署等單位，針對交流出現的失序現象，精進管理作為。