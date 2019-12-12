人頭協會暗助陸官員來台　內政部啟動「全面清查」





▲內政部次長陳宗彥。（圖／記者李毓康攝）

記者蔣婕妤／台北報導

針對新北多間民間協會，用假「專業交流計畫」協助大陸統戰、民政等公務員申請來台。對此，內政部次長陳宗彥12日在行政院會後記者會表示，2017年起一直有注意相關案件，同時也有陸續回報給國安團隊，接下來將會展開全面性清查。

檢警獲報，新北市水資源經濟發展協會等12間協會，涉嫌自2017年到今年6月，勾結國內約20多家旅行社，讓陸客假藉短期專業交流名義來台觀光，並收取每位陸客2千元手續費，初步估計，已經有破萬陸客以此方式來台。檢警指出，相關不法所得達新台幣1000萬元。台北地檢署11日指揮刑事局搜索約談協會負責人洪慶淋，預計晚間移送複訊。

針對檢警查獲國內不肖業者與中國大陸人民勾結，「假交流、非法來台觀光」一案，內政部移民署11日下午提出三點聲明回應，強調掌握相關案情，並移請國安單位偵處。

陳宗彥12日表示，自2017年起一直有注意相關案件，同時也有陸續回報給國安團隊，接下來將會展開全面性清查。不過，此案目前由國安團隊主動偵辦，因此相關偵查細節不便多說。

陳宗彥指出，2017年時有發現類似異常現象，不過還需要長期比對，已經有轉知給國安單位做處理，現在則在做全面性盤點。清查範圍部分，他說明，主要針對協會、學會、社團等人民團體，進一步了解近年交流行為中是否有特別不正常之處。