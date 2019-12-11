涉暗助大陸官員「非法入境」　前記者坦承開人頭協會發邀請函

▲洪姓前記者涉偽造專業交流邀請函，協助大陸官員非法入境台灣。（圖／記者劉昌松攝）

記者劉昌松／台北報導

曾任記者的洪姓男子在新北市成立多間民間協會，用假的「專業交流計畫」協助大陸統戰、民政等公務官員申請來台，檢警原估計洪男用妻女名義成立約10個人頭協會，在2年多內協助5000人次非法入境，獲利約1000萬元，11日搜索發現實際上有100多個人頭協會，來台人次恐累計破萬人，檢察官訊後諭令洪男和涉案3家旅行社負責人各25萬元交保，洪另被限制出境，妻女也被限制住居。

刑事局偵二大隊接獲情資，大陸地區人民申請來台觀光，不但要有相當財產證明，台灣地區也只有甲級旅行社能接辦陸客觀光團，限制頗多，但許多大陸市級公務人員為圖方便，透過大陸旅行業者與台灣非甲級旅行業聯繫，另闢來台蹊徑。

▲檢警搜索發現洪男成立上百個人頭協會，懷疑已有破萬人次陸客非法入境觀光。（圖為資料照與本案無關／記者張君豪翻攝）

檢警調查，想來台的大陸官員以每人1000元到2000元代價，透過台灣旅行社找新北市水資源經濟發展協會等人頭協會，遞交「專業活動計畫書」、「邀請函」等申請書，向移民署辦理「短期專業交流」入台許可，這些公務員還同時可以收到台灣邀請名義來台，向當地政府申請出訪補助。

檢警原估從2017年1月起到2019年6月間，已有至少5000人次陸客透過12個人頭協會辦理「假交流」入台，11日兵分5路搜索約談洪姓主嫌等10人，在洪男家中發現上百個人頭協會的印章、文件，懷疑累計來台人次恐破萬人。

因洪男和目前已知涉案旅行業者都坦承犯行，檢察官訊後依偽造文書、《兩岸人民關係條例》使大陸人民非法入台等罪嫌，諭令洪嫌與3旅行社負責人各25萬元交保，3名旅行社員工分別交保5萬元、15萬元，洪嫌另被限制出境，洪的妻子和女兒以及1名涉案員工請回並限制住居。

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