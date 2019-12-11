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前記者創17家協會引進陸客　移民署：2年前察覺送國安監控

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▲圖為移民署外觀。（圖／記者張君豪攝）

▲圖為移民署外觀。（圖／記者張君豪攝）

記者張君豪／台北報導

針對刑事局偵二大隊與台北地檢署11日共同偵辦前中國時報記者、前國民黨新北市議會黨團辦公室主任洪慶淋一家人創設「新北市水資源經濟發展協會」、「新北市環保產經文教交流協會」、「新北市社區宗教慈善推展協會」、「新北市農業森林生態環境保護協會」等17家協會，與對岸人民、有黨公職背景官員勾結，以假交流非法來台觀光案，移民署傍晚證實，從2017年就發現洪慶淋名下協會有異常辦理陸客來台交流量，當時就移請國安局、警政署、調查局進行監控。

移民署指出：早在2017年間發現洪慶淋夥同親友申設多家協會，移民署掌握包括新「北市水資源經濟發展協會」等17家協會，以集團化方式經營交流業務，多次邀請大陸官員來台，疑似「假專業交流、從事觀光」。

移民署根據人民團體辦理兩岸交流活動數量的大數據，交叉比對發現洪男一家人名下協會「爆量交流」，當時移民署曾將該協會賴姓男子移送法辦，並派員追查；移民署去年查出，洪慶淋名下協會曾申請交流案，卻故意填寫不實資料，陸客來台行程變更未也沒有報備。

移民署當時就曾把洪男一家人名下11家協會祭出警示列管，甚至停權，並拒絕受理洪男名下協會申請案件6個月至2年。移民署指出，2017年早已把洪男協會「假交流大開國門」案情移交國安局進行監控。

檢警行動前，移民署早已針對洪男協會引進的「交流團體」疑慮、有黨政軍背景陸客個案都有提赴移民署聯審會充分討論監控，並同步會請警政署、調查局、國安單位深入調查。

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