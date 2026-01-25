英姿曝光！台中2搜救犬榮退　依法辦理領養

▲台中消防局JACOB（米克斯狼犬），WONDER（拉不拉多犬）光榮退役。（圖／台中消防局提供，下同）

記者鄧木卿／台中報導

曾參與114年花蓮馬太鞍溪堰塞湖災情救災任務的JACOB（(米克斯狼犬），服役滿10年，台中消防局長孫福佑昨（24）為牠和另1支搜救犬WONDER（拉不拉多犬）辦理退役及感謝儀式，頒發退役證書及紀念領巾，感謝牠們為城市搜救留下重要貢獻，即日起並開放領養。

消防局提到，JACOB、WONDER分別在民國105年及107年入隊，接受完整且嚴謹的專業搜救訓練，並通過德國聯邦救難犬協會（BRH）路徑追蹤犬認證，具備執行人命搜救之高度專業能力，曾多次投入重大協尋與災害應變行動，即使面對地形艱困、環境不利的狀況，仍能穩定作業，準確標示氣味方向，協助搜救人員研判搜索範圍，大幅提升整體搜救效率。

路徑搜救犬的培育與實際任務執行，需長時間訓練、經驗累積及與領犬員之高度默契。牠們不僅是任務中的重要夥伴，更是搜救團隊不可或缺的一員。消防局特此向兩犬表達最高敬意與誠摯感謝，感念牠們多年來無聲卻堅定的守護與付出。

消防局也說，JACOB與WONDER榮耀退役後，回歸平穩生活，將依搜救犬退除役辦法辦理領養，領養資格優先順序，台中市政府消防局員工（志工）、台中市政府員工（志工），若消防局及市府均無符合者，即開放全體市民認養。

▲▼台中消防局JACOB（米克斯狼犬，上），WONDER（拉不拉多犬，下）。