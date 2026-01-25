　
    • 　
>
她遭3堂兄弟輪流性侵勒斃！竟因逃離家暴夫「讓家族蒙羞」

▲▼她遭3堂兄弟輪流性侵勒斃！只因逃離家暴夫「讓家族蒙羞」。（圖／翻攝X）

▲巴納茲案改變了英國社會處理「榮譽謀殺」或相關暴力事件的方式。（圖／翻攝X）

記者吳美依／綜合報導

英國一起震驚社會20年舊案，再度引發人們關注。年僅20歲的伊拉克裔庫德族女子巴納茲（Banaz Mahmod）因逃離包辦婚姻的家暴丈夫，竟在父親允許下，被3名男性親戚性侵勒斃，改變英國政府對於「榮譽謀殺」（honour killing）的處理方式。

2小時冷血虐殺　竟是親戚犯案

法庭證據顯示，2006年1月24日，巴納茲的父母外出後，3名男性親戚闖入家中，將她囚禁超過2小時，在此期間對其性侵、毆打並勒斃。隨後，巴納茲的遺體被裝入行李箱，載往伯明罕一處庭院埋葬。

歷經調查後，巴納茲的父親和叔叔被判定為主謀，3名堂兄弟則是實際行凶者，其中2人逃往伊拉克，後來被引渡回英受審，創下法律先例。

拒絕家暴婚姻　招致榮譽謀殺

巴納茲來自倫敦南部一個嚴守傳統的庫德族家庭，青少年時期就被家人逼迫接受包辦婚，但多次被丈夫施暴和性侵。當她終於逃離這段婚姻，與自己選擇的男子交往時，卻被家人認定「為整個家族帶來恥辱」，因而招致殺身之禍。

多次求援未果　警方嚴重失職

巴納茲多次向警方求助，甚至交出一封信，列出「準備好而且願意殺害她」的親戚名單。幾周後，巴納茲在醫院錄下影片，描述父親如何透過灌酒企圖殺害自己。不過，警方卻認為巴納茲誇大其詞，未認真看待。

除了巴納茲，她的男友也不斷督促警方採取行動，並且親自出庭作證，案發後被納入證人保護計畫，但最終仍選擇結束生命。

法官指出，凶手以家族榮譽為名謀殺巴納茲，抹去她曾存在的記憶，但實際上這只是一起「野蠻且冷血」的謀殺案。隨後一項獨立調查裁定警方嚴重失職，此案也促使英國大幅改革處理榮譽暴力的方式。

ETtoday新聞網提醒您：

拒絕家庭暴力，性侵害就是犯罪，請撥打110、113。

 
免費訂閱《ETtoday電子報》

※本文版權所有，非經授權，不得轉載。[ ETtoday著作權聲明 ]

酸液洗下體　護理師狂虐癱瘓男

酸液洗下體　護理師狂虐癱瘓男

英國威爾斯62歲護理師戴維斯（Andrew Davies）對癱瘓病患施暴，不僅在照護期間粗暴對待受害者，還使用類似「酸性溶液」的用品清洗對方生殖器，如今因行為不當被註銷執照。

變更性別需「強制手術」　祈家威告劉世芳瀆職

變更性別需「強制手術」　祈家威告劉世芳瀆職

18歲少女交男友　竟被親爹下令處死

18歲少女交男友　竟被親爹下令處死

即／生技美魔女竊密爆案外案　調查局組長遭搜索帶走

即／生技美魔女竊密爆案外案　調查局組長遭搜索帶走

少女遭爆頭槍殺　凶手竟是親爹

少女遭爆頭槍殺　凶手竟是親爹

