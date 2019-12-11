人頭協會引進上萬陸客　陸委會：早有掌握「派員實地訪視」

▲人頭協會用假交流協助上萬陸客來台。（示意圖，非事件當事人／記者李宜秦攝）



記者蔡紹堅／台北報導

新北市水資源經濟發展協會等10多個協會涉嫌偽造入境資料，安排上萬名大陸人士來台，甚至包含有黨公職的官員，獲利超過1千萬元，協會負責人洪慶淋及多名旅行業者都被檢警約談。對此，陸委會指出，洪慶淋等人大量邀請陸方人員來台參訪的異常情況早有掌握，已透過逐案聯審、分流管控等方式加強審查，並於入境後派員實地訪視，確認陸方人員在台動態。

陸委會表示，為維護國家安全與整體利益，並促進兩岸交流正常、有序發展，對於中國大陸人士申請來台參訪案件，本會配合主管機關內政部移民署及各目的事業主管機關，對於陸方來訪人員、我方邀請單位、來台行程或活動等有疑慮者，均予以嚴審。

▼陸委會主委陳明通。（圖／記者屠惠剛攝）

陸委會提到，本案以洪慶淋為首之相關協會或旅行業者，大量邀請陸方人員來台參訪之異常情事，行政部門已有掌握，並已採取相應行政管控措施，透過逐案聯審、分流管控等作法進行審查，並於入境後派員實地訪視，以確實掌握陸方人員在台動態。

陸委會指出，本案已由檢警單位依法進行搜索、約談等程序，陸委會尊重司法機關偵辦權責，後續也將全力配合司法機關偵辦作為，提供相關證據資料。

據檢警說法，洪慶淋一家人成立的相關協會，以每名大陸觀光客1千至2千元新台幣人頭費用，透過假公文製造假的文化交流計畫，從2017年1月至今已助上萬名大陸人士來台，不法獲利初估超過新台幣1千萬元，涉違反《兩岸人民關係條例》中「圖利使大陸地區人民非法進入台灣地區」等罪嫌。

刑事局偵二大隊目前正對涉案洪姓一家人進行偵訊，預計深夜會將涉案人等移送台北地檢署複訊。