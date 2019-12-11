　
  • |
  • 手機版
  • |
  • APP
  • |
  • 歷史活動
  • |
  • 歷史專題
  • |
  • 會員中心
  • |
  • 家外媒體
    • 　
>
大陸 大陸焦點 華聞快遞 特派現場 雲視頻

人頭協會引進上萬陸客　陸委會：早有掌握「派員實地訪視」

即時+好看！按讚加入ETtoday新聞雲

▲▼觀光,旅客,國旅,陸客,衛武營,陸客。（圖／記者李宜秦攝）

▲人頭協會用假交流協助上萬陸客來台。（示意圖，非事件當事人／記者李宜秦攝）

記者蔡紹堅／台北報導

新北市水資源經濟發展協會等10多個協會涉嫌偽造入境資料，安排上萬名大陸人士來台，甚至包含有黨公職的官員，獲利超過1千萬元，協會負責人洪慶淋及多名旅行業者都被檢警約談。對此，陸委會指出，洪慶淋等人大量邀請陸方人員來台參訪的異常情況早有掌握，已透過逐案聯審、分流管控等方式加強審查，並於入境後派員實地訪視，確認陸方人員在台動態。

陸委會表示，為維護國家安全與整體利益，並促進兩岸交流正常、有序發展，對於中國大陸人士申請來台參訪案件，本會配合主管機關內政部移民署及各目的事業主管機關，對於陸方來訪人員、我方邀請單位、來台行程或活動等有疑慮者，均予以嚴審。

▼陸委會主委陳明通。（圖／記者屠惠剛攝）

▲▼立法院內政委員會「境外勢力影響、操作、干預我國選舉之現況分析與防制作為」專題報告 內政部長徐國勇 國安局副局長胡木源 陸委會主委陳明通 中選會主委李進勇 外交部次長徐斯儉。（圖／記者屠惠剛攝）

陸委會提到，本案以洪慶淋為首之相關協會或旅行業者，大量邀請陸方人員來台參訪之異常情事，行政部門已有掌握，並已採取相應行政管控措施，透過逐案聯審、分流管控等作法進行審查，並於入境後派員實地訪視，以確實掌握陸方人員在台動態。

陸委會指出，本案已由檢警單位依法進行搜索、約談等程序，陸委會尊重司法機關偵辦權責，後續也將全力配合司法機關偵辦作為，提供相關證據資料。

據檢警說法，洪慶淋一家人成立的相關協會，以每名大陸觀光客1千至2千元新台幣人頭費用，透過假公文製造假的文化交流計畫，從2017年1月至今已助上萬名大陸人士來台，不法獲利初估超過新台幣1千萬元，涉違反《兩岸人民關係條例》中「圖利使大陸地區人民非法進入台灣地區」等罪嫌。

刑事局偵二大隊目前正對涉案洪姓一家人進行偵訊，預計深夜會將涉案人等移送台北地檢署複訊。

ET快訊
「台劇女神」認愛圈外男友！曝對方追求成功關鍵
姊顫抖報案：6歲弟弟窒息！一通電話神救援
點這裡，留個言吧! FB Weibo
即時+好看！按讚加入ETtoday新聞雲

※本文版權所有，非經授權，不得轉載。[ ETtoday著作權聲明 ]

推薦閱讀 熱門影音 大陸最新 全站最新

人頭協會引進上萬陸客　陸委會：早有掌握「派員實地訪視」

四川赴台商大本營「招商引資」　上海台協明年三月組團考察

回應BBC記者！陸外交部：中國不能還嘴的時代一去不復返了

與陸建交是「大勢所趨」　阮宗澤：美國也承認一個中國

工商界挺韓！證實後援會17日成立　林伯豐：已與韓國瑜見面

北大教師驚爆劈腿已婚女「造成惡劣影響」　校方已解聘

3歲女兒每天看窗外發呆1hr！　爸爸走近發現「超萌真相」秒懂　

3個月女嬰慘遭鼠群啃食…「臉被咬爛」傷口上百處！醫揭：因為身上有奶味

叫車乘客卻消失！計程車司機收「6字訊息」懂了...衝入驚見1對4

福建推2020「台胞返鄉」優惠套票　廈門航空往返僅需7300元

兒子太黏人！爸完美複製「媽媽立牌」　被問媽媽在哪...他眼神示意：那裡呀

陳意涵發燒還不乖乖睡覺休息　老公：沒有你的事眼睛閉起來！

手遭絞爛...台狂醫拿腳趾接手指　「捐款近億」每月率團澎湖義診

汪綁排氣管拖著移動！他見狀急阻止　駕駛滿頭問號...釣出飼主：曬日光浴

新郎帥炸抖胸跳進宴會廳！高顏值新人婚禮尬舞嗨翻全場～

王嘉爾各種水果暱稱只接受「草莓」　回憶JYP塑膠雨衣造型：他沒提前說XD

修杰楷撒嬌林予晞：不要想要拋棄我　被傳緋聞老婆森77「依偎脖子狂賠罪」

搶別人男友、嬌嬌女哽咽求情　街訪「假面閨蜜」的荒唐事蹟

她一天只吃兩餐「全水煮」戒油　極端減肥暴瘦到36kg得憂鬱症...

「鬼怪鬼怪~在幹嘛在幹嘛」　李棟旭就是愛對孔劉撒嬌❤️

人頭協會引進上萬陸客　陸委會：早有掌握「派員實地訪視」

四川赴台商大本營「招商引資」　上海台協明年三月組團考察

回應BBC記者！陸外交部：中國不能還嘴的時代一去不復返了

與陸建交是「大勢所趨」　阮宗澤：美國也承認一個中國

工商界挺韓！證實後援會17日成立　林伯豐：已與韓國瑜見面

北大教師驚爆劈腿已婚女「造成惡劣影響」　校方已解聘

3歲女兒每天看窗外發呆1hr！　爸爸走近發現「超萌真相」秒懂　

3個月女嬰慘遭鼠群啃食…「臉被咬爛」傷口上百處！醫揭：因為身上有奶味

叫車乘客卻消失！計程車司機收「6字訊息」懂了...衝入驚見1對4

福建推2020「台胞返鄉」優惠套票　廈門航空往返僅需7300元

殺人告白！「我殺了你媽」彰化男最後留言給兒　1個月後他陳屍台南…妻失蹤

元大公益圓夢計畫開跑　小學生當起科學老師成最小圓夢者

任容萱欲買紅線給「親密對象」　間接婉拒王子：會叫他送別人

竹北商圈出現「狠胸的黑森林」　熟女快閃裸拍…再冷都不怕

為救子與「假老公」撕破臉　狄鶯、楊懷民-42j4同框沒「斷交」

手腳好麻！24歲妹經痛「秒變大法師」暈倒…專家曝「1寫字習慣」害慘

和潤掛牌首日飆漲「1天後美夢幻滅」　謝金河解析原因：背後有陷阱

股房市俱佳！11月土增稅、證交稅表現亮眼　全年稅收估超徵500億

前17直播主淚訴不續約「粉專被奪、IG被刪光」　經紀人反控：用心栽培遭背叛

《哪吒與變形金剛》預告曝光！　胸口蓮花一轉動「鋼鐵吸上身」長高還變汽車

夜店搜毒品！警犬「機靈一鑽」 她雙腿大開被狂聞...尷尬照瘋傳

大陸熱門新聞

中國足球選手飛踢　正中日球員頭

女友只用一掌　27歲男內臟被打歪

女服務生長髮捲入製麵機…只剩雙腳在外！

男大生學格鬥1個月　被金腰帶拳手KO心臟驟停

海底撈過生日！網：知什麼叫壽星卑微

1.3億用戶團購電商「1年負債69億」破產

3個月女嬰慘遭鼠群瘋狂啃食「臉被咬爛」

超合身旗袍！買家秀前凸後翹照　全網笑暈

高一女吸菸被老師發現罰寫檢討！寫完5F跳下

情侶關燈赫見「飯店插座亮紅光」

2歲大胃王重43公斤　9年後現況曝光

叫車卻消失！計程車司機收「6字訊息」懂了

被女友打一掌！27歲男「腹腔臟器歪了」

山東男赴日工作後5年娶日本正妹

更多熱門

相關新聞

陸客「假交流真觀光」！移民署聲明：移請國安單位偵處

陸客「假交流真觀光」！移民署聲明：移請國安單位偵處

針對檢警查獲國內不肖業者與大陸地區人民勾結，「假交流、非法來台觀光」一案，內政部移民署11日下午提出三點聲明回應，強調掌握相關案情，並移請國安單位偵處。

統戰官員「假交流名義來台」　恐上萬陸客入境

統戰官員「假交流名義來台」　恐上萬陸客入境

陸客不來⋯來台旅客負成長　

陸客不來⋯來台旅客負成長　

墾丁民宿逃命潮　房仲：砍價1/4才有機會賣

墾丁民宿逃命潮　房仲：砍價1/4才有機會賣

港示威者潛逃台　陸委會：不鼓勵非法途徑來台

港示威者潛逃台　陸委會：不鼓勵非法途徑來台

關鍵字：

陸客人頭協會陸委會審查

讀者迴響

發燒話題

謝和弦 反送中 高以翔 泰國簽證 王令麟 韓國瑜 尹衍樑 楊蕙如(卡神) 5G 眼霜 王令麟 柯文哲 柯P 林志玲 金馬獎 唇筆 王令麟 黃寶慧 地震 雪莉身亡 香港 石虎 大老闆傳奇 颱風即時 王令麟 Lexus 許智傑 眼霜 具荷拉 吳宗憲 黃寶慧 王令麟 聯華食品 郭台銘 總統大選 中職轉播 愛山林 統一發票 王令麟 台新金控 黃瀞瑩 甲山林 中國信託慈善基金會 戴資穎 蔡英文 黃寶慧 王令麟 許智傑 大金冷氣 國泰世華 黃寶慧 國泰金 習近平 和泰汽車 王令麟 東森房屋 中華航空 優適活 誰摔死了李新 黃寶慧 味全 膝蓋痛 信義房屋 王令麟 頂新 黃寶慧 聲林之王 興富發 統一企業 全家便利商店 大金空調 東森自然美 聲林之王 王令麟 希爾思評價 川普 東森購物 社畜時代 UFO 王令麟 外星人 黃寶慧 尹衍樑 住宅裝修 信用卡 麥田圈 金字塔 黃寶慧 卓柏卡布拉 王令麟 火星 飛碟 許智傑 X檔案 尼斯湖水怪 聲林之王 ps美美妍 希爾思 膝蓋痛 做臉 護膚 SPA 美容 房仲 新政策 美容保養 護膚 做臉 黃寶慧 安新建經

熱門新聞

東海女大生撞轎車不治…單親媽崩潰！警：機車闖紅燈

妻兒遭誘拐上山！丈夫花10年找到人…竟絕望「變性」

郭彥甫流感攻心「劉畊宏即刻救援」

上節目被10位年輕人嫌棄　韓國瑜尷尬了

她和4嫩男同住一屋　夜夜不同人爬床「求恩寵」

韓歐巴警告「不要在明洞吃路邊攤」

小孩智商遺傳爸爸or媽媽　研究解答

許孟哲登記結婚！甜喊趙孟姿「Hello 許太太」

21歲櫻花妹狂捅牛郎男友！她聽完判決跪著哭了

小禎15年前清純長相曝光！　

詐騙集團38男共享1女　藏洋房專騙大陸人

陳建隆深夜爆粗口怒飆「陳子玄離婚原因」！

館長開賣限量腕錶！「每支36900」網熱議

他撞到哈士奇　載回公司嚇壞同事

范瑋琪低調陪伴高以翔爸「私下聚會照」曝！

更多

最夯影音

更多
兒子太黏人！爸完美複製「媽媽立牌」　被問媽媽在哪...他眼神示意：那裡呀

兒子太黏人！爸完美複製「媽媽立牌」　被問媽媽在哪...他眼神示意：那裡呀
陳意涵發燒還不乖乖睡覺休息　老公：沒有你的事眼睛閉起來！

陳意涵發燒還不乖乖睡覺休息　老公：沒有你的事眼睛閉起來！

手遭絞爛...台狂醫拿腳趾接手指　「捐款近億」每月率團澎湖義診

手遭絞爛...台狂醫拿腳趾接手指　「捐款近億」每月率團澎湖義診

汪綁排氣管拖著移動！他見狀急阻止　駕駛滿頭問號...釣出飼主：曬日光浴

汪綁排氣管拖著移動！他見狀急阻止　駕駛滿頭問號...釣出飼主：曬日光浴

新郎帥炸抖胸跳進宴會廳！高顏值新人婚禮尬舞嗨翻全場～

新郎帥炸抖胸跳進宴會廳！高顏值新人婚禮尬舞嗨翻全場～

熱門快報

開搶！把你的Ｔ點變大了！

開搶！把你的Ｔ點變大了！

App新玩法更新囉！用少少點數換Apple watch等大獎！

找屋族的福音報到

找屋族的福音報到

即刻下載全新東森房屋APP，您的家，東森房屋為您找到更好

總統大選最新消息看這裡！

總統大選最新消息看這裡！

決戰0111，未來自己做主！ ETtoday與你一起掌握最新選舉脈動

片場殘酷真人秀《演技派》

片場殘酷真人秀《演技派》

集結李嘉欣等大咖演員，每周六22點ETtoday播吧，一窺選手演技養成之路

我要投稿 人才招募 關於我們 集團簡介 廣告刊登/合作提案 客服信箱 合作媒體 Sitemap 隱私權政策 著作權聲明 免責聲明 RSS訂閱
東森新媒體控股股份有限公司ETtoday新聞雲 版權所有，非經授權，不許轉載本網站內容
© ETtoday.net All Rights Reserved.
電話：+886-2-5555-6366
回到最上面