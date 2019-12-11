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「假交流真觀光」5千陸客非法來台！移民署3點聲明：移請國安單位偵處

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▲陸客以假交流、真觀光非法來台。（是意圖／記者李宜秦攝）

▲陸客以假交流、真觀光非法來台。（是意圖／記者李宜秦攝）

記者蔣婕妤／雲林報導

針對檢警查獲國內不肖業者與中國大陸人民勾結，「假交流、非法來台觀光」一案，內政部移民署11日下午提出三點聲明回應，強調掌握相關案情，並移請國安單位偵處。

檢警獲報，新北市水資源經濟發展協會等12間協會，涉嫌自2017年到今年6月，勾結國內約20多家旅行社，讓陸客假藉短期專業交流名義來台觀光，並收取每位陸客2千元手續費，初步估計，已經有破萬陸客以此方式來台。檢警指出，相關不法所得達新台幣1000萬元。台北地檢署11日指揮刑事局搜索約談協會負責人洪慶淋，預計晚間移送複訊。

對此，移民署提出三點聲明。第一點，移民署表示，原已掌握國人洪慶淋等不法情事，並移請國安單位偵處，「本署自106年間即發現國人洪慶淋夥同親友申設多家協會，本署已掌握包括新北市水資源經濟發展協會等17家協會，以集團化方式經營交流業務，多次邀請大陸官員來臺，疑似來『假專業交流、從事觀光』，均經本署註參嚴審，並移請國安單位偵處。」

移民署指出，第二，不法成員曾經移民署移送法辦，相關協會並予停權處分，「本署調查後曾將協會成員賴OO移送法辦，另曾查獲相關申請案件填寫不實及行程變更未報備，就旗下新北市社區宗教慈善推展協會…等11家協會予以警示或不予受理其代申請案件6個月至2年。」

最後，移民署強調，將持續密切配合地檢署指揮，協同偵辦，「上述相關疑慮案件均已提聯審會充分討論，並會同警政署及調查局等國安單位深入追查。後續亦將全力配合司法機關之指揮，協同偵辦。」

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