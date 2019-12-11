歷史新高！國際旅客數今破紀錄　週五再破1111萬大關

▲來台國際旅客再創新高。（圖／記者李宜秦攝）

記者李宜秦／台北報導

來台國際旅客再創新高！據交通部觀光局統計，今年1到10月來台旅客共約973萬人，較去年成長9.05％，雖然9月開始陸客驟減，但因上半年陸客大幅增加、下半年日韓客增加，觀光局證實，今明兩天就可突破去年1106萬人的紀錄，本週五將達1111萬人，全年應可突破1170萬人次，為歷史新高，同時也是第5年突破千萬旅客大關。

據觀光局統計，今年1到10月來台旅客共約973萬人，較去年成長9.05％，其中陸客251萬人，增11.43％、港澳142萬人，增5.17％、日本172萬人，增10.21％、韓國94萬人，增16.42％，政府強推的新南向國家則共201萬人，增5.83％。

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另據移民署統計，今年11月來台旅客共約135萬人，觀光局推估，今、明兩天就會突破去年1106萬人的紀錄，本週五將達1111萬人。觀光局指出，由於今年上半年陸客增幅極大，均約達三至五成，9月起才陸續縮減，增減相扣後全年人數應與去年差不多，約260萬人次。

▲來台國際旅客再創新高。（圖／記者李宜秦攝）

觀光局企劃組長吳潔萍指出，年底是旅遊旺季，每年12月幾乎都有百萬旅客，受日韓貿易戰影響，今年來台日本旅客也創下新高，突破200萬人大關，韓國旅客也持續成長，今年有機會突破百萬人。

而新南向部分雖只成長近6％，但吳潔萍說，新南向國共18國，其中有10國送客率極低，且還要考量班機等問題，因此整體而言成長6％仍屬佳績。

▲師大夜市觀光人潮。（圖／記者湯興漢攝）

吳潔萍表示，雖然陸客減少，但減幅不如外界所想嚴重，全年人數約與去年相當，而日、韓、東南亞、歐美等國旅客都有穩定成長，目前下半年消費成長趨勢持平，預計全年觀光產值應仍可成長。

針對選後陸客市場，吳潔萍表示，由於兩岸政治情勢比較複雜，大陸市場很難操作，容易因為一句話就轉好、轉壞，因此依然無法推估選後陸客是否會回溫。