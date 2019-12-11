　
  • |
  • 手機版
  • |
  • APP
  • |
  • 歷史活動
  • |
  • 歷史專題
  • |
  • 會員中心
  • |
  • 家外媒體
    • 　
>
生活 生活焦點 教育 氣象 健康 藝文 | 運勢 | 交通

歷史新高！國際旅客數今破紀錄　週五再破1111萬大關

新奇萬象！KUSO追擊～按讚加入ETtoday分享雲

▲▼國旅,旅遊,觀光,旅客,觀光客,陸客。（圖／記者李宜秦攝）

▲來台國際旅客再創新高。（圖／記者李宜秦攝）

記者李宜秦／台北報導

來台國際旅客再創新高！據交通部觀光局統計，今年1到10月來台旅客共約973萬人，較去年成長9.05％，雖然9月開始陸客驟減，但因上半年陸客大幅增加、下半年日韓客增加，觀光局證實，今明兩天就可突破去年1106萬人的紀錄，本週五將達1111萬人，全年應可突破1170萬人次，為歷史新高，同時也是第5年突破千萬旅客大關。

據觀光局統計，今年1到10月來台旅客共約973萬人，較去年成長9.05％，其中陸客251萬人，增11.43％、港澳142萬人，增5.17％、日本172萬人，增10.21％、韓國94萬人，增16.42％，政府強推的新南向國家則共201萬人，增5.83％。

請繼續往下閱讀...

另據移民署統計，今年11月來台旅客共約135萬人，觀光局推估，今、明兩天就會突破去年1106萬人的紀錄，本週五將達1111萬人。觀光局指出，由於今年上半年陸客增幅極大，均約達三至五成，9月起才陸續縮減，增減相扣後全年人數應與去年差不多，約260萬人次。

▲▼國旅,旅遊,觀光,旅客,觀光客,陸客。（圖／記者李宜秦攝）

▲來台國際旅客再創新高。（圖／記者李宜秦攝）

觀光局企劃組長吳潔萍指出，年底是旅遊旺季，每年12月幾乎都有百萬旅客，受日韓貿易戰影響，今年來台日本旅客也創下新高，突破200萬人大關，韓國旅客也持續成長，今年有機會突破百萬人。

而新南向部分雖只成長近6％，但吳潔萍說，新南向國共18國，其中有10國送客率極低，且還要考量班機等問題，因此整體而言成長6％仍屬佳績。

▲▼師大夜市街景,師大路,燈籠滷味,小巷,歇業店家,破敗店家,冷清巷弄,遊客,觀光客,學生。（圖／記者湯興漢攝）

▲師大夜市觀光人潮。（圖／記者湯興漢攝）

吳潔萍表示，雖然陸客減少，但減幅不如外界所想嚴重，全年人數約與去年相當，而日、韓、東南亞、歐美等國旅客都有穩定成長，目前下半年消費成長趨勢持平，預計全年觀光產值應仍可成長。

針對選後陸客市場，吳潔萍表示，由於兩岸政治情勢比較複雜，大陸市場很難操作，容易因為一句話就轉好、轉壞，因此依然無法推估選後陸客是否會回溫。

ET快訊
人妻酒醒躺摩鐵「老公麻吉在抽菸」　驚覺遭撿屍大崩潰！
陳鴻文12強完美表現　日職提出身分照會！
尾牙加發3億年終獎金！人人都有最高拿800萬　員工相擁哭了
點這裡，留個言吧! FB Weibo
新奇萬象！KUSO追擊～按讚加入ETtoday分享雲

※本文版權所有，非經授權，不得轉載。[ ETtoday著作權聲明 ]

推薦閱讀 熱門影音 生活最新 全站最新

好懷念！泰山收費站懷舊回顧展　收費員帶你探訪秘道

台灣插畫家筆下的一個人時光　原來放空耍廢也可以很療癒

黑歷史出土！他登入「體育護照」驚見小六→高三身高+體重　網實測：真的有！

捷報！國際國中科學奧林匹亞競賽　台灣奪6金、世界第2

歷史新高！國際旅客數今破紀錄　週五再破1111萬大關

工研院生醫20年！打造竹北生醫園區　培育4新創公司上興櫃

危樓重建有譜！頭份國小流標15次終定案　師生免擠組合屋了　　　　　　

新北推「轉型精進5+4」計畫　3年內打造9處漁港新風貌

獨／親自到店還是得打電話！珍奶沒預約堅持不賣　網友嗆爆：跩什麼

用AI協助垃圾分類　林口高中生奪旺宏科學獎、20萬元獎學金

兒子太黏人！爸完美複製「媽媽立牌」　被問媽媽在哪...他眼神示意：那裡呀

陳意涵發燒還不乖乖睡覺休息　老公：沒有你的事眼睛閉起來！

汪綁排氣管拖著移動！他見狀急阻止　駕駛滿頭問號...釣出飼主：曬日光浴

手遭絞爛...台狂醫拿腳趾接手指　「捐款近億」每月率團澎湖義診

新郎帥炸抖胸跳進宴會廳！高顏值新人婚禮尬舞嗨翻全場～

王嘉爾各種水果暱稱只接受「草莓」　回憶JYP塑膠雨衣造型：他沒提前說XD

搶別人男友、嬌嬌女哽咽求情　街訪「假面閨蜜」的荒唐事蹟

修杰楷撒嬌林予晞：不要想要拋棄我　被傳緋聞老婆森77「依偎脖子狂賠罪」

她一天只吃兩餐「全水煮」戒油　極端減肥暴瘦到36kg得憂鬱症...

「鬼怪鬼怪~在幹嘛在幹嘛」　李棟旭就是愛對孔劉撒嬌❤️

好懷念！泰山收費站懷舊回顧展　收費員帶你探訪秘道

台灣插畫家筆下的一個人時光　原來放空耍廢也可以很療癒

黑歷史出土！他登入「體育護照」驚見小六→高三身高+體重　網實測：真的有！

捷報！國際國中科學奧林匹亞競賽　台灣奪6金、世界第2

歷史新高！國際旅客數今破紀錄　週五再破1111萬大關

工研院生醫20年！打造竹北生醫園區　培育4新創公司上興櫃

危樓重建有譜！頭份國小流標15次終定案　師生免擠組合屋了　　　　　　

新北推「轉型精進5+4」計畫　3年內打造9處漁港新風貌

獨／親自到店還是得打電話！珍奶沒預約堅持不賣　網友嗆爆：跩什麼

用AI協助垃圾分類　林口高中生奪旺宏科學獎、20萬元獎學金

侯傑晚年淒涼「女兒斷金援」　林福地幫租單身套房：他個性很傲

好懷念！泰山收費站懷舊回顧展　收費員帶你探訪秘道

峇里風網美拍不停！雲林免門票「秋戀玫瑰季」千株玫瑰綻放　絕美沙灘可遛小孩

光碟勒索網紅又違約公開　主播秦綾謙前夫判賠240萬

擔憂隱私外洩　美國司法部對Google收購Fitbit啟動審查

台灣插畫家筆下的一個人時光　原來放空耍廢也可以很療癒

黑歷史出土！他登入「體育護照」驚見小六→高三身高+體重　網實測：真的有！

再放大絕！漢堡王雙12「買1送2」全門市限量　網暴動：星期四不上班了

觸診時被醫師碰「菊花」　他拿球棒衝診間猛K遭判3月

捷報！國際國中科學奧林匹亞競賽　台灣奪6金、世界第2

輾爆60kg巨蟒斷三截！ 台鐵司機傻住雙人崩潰抬屍下山

生活熱門新聞

館長開賣限量腕錶！「每支36900」網熱議

日本推出275元「珍奶飛機杯」！　網崩潰：別玩食物

長輩介紹39歲男　23歲有房車有妹快吐血：我行情很差？

今晨低溫10.3度變天雨區曝　周日起大回暖30度↑

身世坎坷超拼　外送員笑憶：很多女生只圍浴巾取餐

身邊妹子狂出國！30歲OL「連日本都去不了」

把握2019黃金翻身期！Top 3星座旺到翻

親自到店還是得打電話！沒預約堅持不賣　

90K跑船哥想考公職！現實面惹心酸

今晨9度6縣市低溫特報晚起變天　一張圖看本周天氣

5縣市再冷一夜「低溫探10°C↓」

想要寶寶卻戴套！男友秀「小洞洞」她吐血

母「做黑手才有出息」　他反駁：朋友27歲當超商店長了

滿月油飯「生米配蛋」　網：快拿去換

更多熱門

相關新聞

「假交流真觀光」5千陸客非法來台！移民署3點聲明：移請國安單位偵處

「假交流真觀光」5千陸客非法來台！移民署3點聲明：移請國安單位偵處

針對檢警查獲國內不肖業者與大陸地區人民勾結，「假交流、非法來台觀光」一案，內政部移民署11日下午提出三點聲明回應，強調掌握相關案情，並移請國安單位偵處。

上萬陸客「假交流名義來台」　台協會協助突破管制

上萬陸客「假交流名義來台」　台協會協助突破管制

陸客不來⋯來台旅客負成長　

陸客不來⋯來台旅客負成長　

大白鯊卡鐵籠　觀光客眼前流血亡

大白鯊卡鐵籠　觀光客眼前流血亡

高雄國旅補助效益佳　排行第4名

高雄國旅補助效益佳　排行第4名

關鍵字：

觀光國際旅客

讀者迴響

發燒話題

謝和弦 反送中 高以翔 泰國簽證 王令麟 韓國瑜 尹衍樑 楊蕙如(卡神) 5G 眼霜 王令麟 柯文哲 柯P 林志玲 金馬獎 唇筆 王令麟 黃寶慧 地震 雪莉身亡 香港 石虎 大老闆傳奇 颱風即時 王令麟 Lexus 許智傑 眼霜 具荷拉 吳宗憲 黃寶慧 王令麟 聯華食品 郭台銘 總統大選 中職轉播 愛山林 統一發票 王令麟 台新金控 黃瀞瑩 甲山林 中國信託慈善基金會 戴資穎 蔡英文 黃寶慧 王令麟 許智傑 大金冷氣 國泰世華 黃寶慧 國泰金 習近平 和泰汽車 王令麟 東森房屋 中華航空 優適活 誰摔死了李新 黃寶慧 味全 膝蓋痛 信義房屋 王令麟 頂新 黃寶慧 聲林之王 興富發 統一企業 全家便利商店 大金空調 東森自然美 聲林之王 王令麟 希爾思評價 川普 東森購物 社畜時代 UFO 王令麟 外星人 黃寶慧 尹衍樑 住宅裝修 信用卡 麥田圈 金字塔 黃寶慧 卓柏卡布拉 王令麟 火星 飛碟 許智傑 X檔案 尼斯湖水怪 聲林之王 ps美美妍 希爾思 膝蓋痛 做臉 護膚 SPA 美容 房仲 新政策 美容保養 護膚 做臉 黃寶慧 安新建經

熱門新聞

東海女大生撞轎車不治…單親媽崩潰！警：機車闖紅燈

妻兒遭誘拐上山！丈夫花10年找到人…竟絕望「變性」

郭彥甫流感攻心「劉畊宏即刻救援」

上節目被10位年輕人嫌棄　韓國瑜尷尬了

她和4嫩男同住一屋　夜夜不同人爬床「求恩寵」

韓歐巴警告「不要在明洞吃路邊攤」

小孩智商遺傳爸爸or媽媽　研究解答

許孟哲登記結婚！甜喊趙孟姿「Hello 許太太」

21歲櫻花妹狂捅牛郎男友！她聽完判決跪著哭了

詐騙集團38男共享1女　藏洋房專騙大陸人

陳建隆深夜爆粗口怒飆「陳子玄離婚原因」！

小禎15年前清純長相曝光！　

館長開賣限量腕錶！「每支36900」網熱議

他撞到哈士奇　載回公司嚇壞同事

48根木材從天降！高雄工廠女工慘死

更多

最夯影音

更多
兒子太黏人！爸完美複製「媽媽立牌」　被問媽媽在哪...他眼神示意：那裡呀

兒子太黏人！爸完美複製「媽媽立牌」　被問媽媽在哪...他眼神示意：那裡呀
陳意涵發燒還不乖乖睡覺休息　老公：沒有你的事眼睛閉起來！

陳意涵發燒還不乖乖睡覺休息　老公：沒有你的事眼睛閉起來！

汪綁排氣管拖著移動！他見狀急阻止　駕駛滿頭問號...釣出飼主：曬日光浴

汪綁排氣管拖著移動！他見狀急阻止　駕駛滿頭問號...釣出飼主：曬日光浴

手遭絞爛...台狂醫拿腳趾接手指　「捐款近億」每月率團澎湖義診

手遭絞爛...台狂醫拿腳趾接手指　「捐款近億」每月率團澎湖義診

新郎帥炸抖胸跳進宴會廳！高顏值新人婚禮尬舞嗨翻全場～

新郎帥炸抖胸跳進宴會廳！高顏值新人婚禮尬舞嗨翻全場～

熱門快報

開搶！把你的Ｔ點變大了！

開搶！把你的Ｔ點變大了！

App新玩法更新囉！用少少點數換Apple watch等大獎！

找屋族的福音報到

找屋族的福音報到

即刻下載全新東森房屋APP，您的家，東森房屋為您找到更好

總統大選最新消息看這裡！

總統大選最新消息看這裡！

決戰0111，未來自己做主！ ETtoday與你一起掌握最新選舉脈動

片場殘酷真人秀《演技派》

片場殘酷真人秀《演技派》

集結李嘉欣等大咖演員，每周六22點ETtoday播吧，一窺選手演技養成之路

我要投稿 人才招募 關於我們 集團簡介 廣告刊登/合作提案 客服信箱 合作媒體 Sitemap 隱私權政策 著作權聲明 免責聲明 RSS訂閱
東森新媒體控股股份有限公司ETtoday新聞雲 版權所有，非經授權，不許轉載本網站內容
© ETtoday.net All Rights Reserved.
電話：+886-2-5555-6366
回到最上面