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從政理念遭質疑！小燈泡媽PO與馬英九對話影片　網友看完都哭了

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記者黃巈禾／台北報導

小燈泡媽媽王婉諭代表時代力量參選不分區立委，參選以來提倡社會安全網，卻遭質疑是為了參選才開始有此主張。對此，王婉諭11日在臉書分享一段3年前的影片，當時小燈泡悲劇發生後隔天，前總統馬英九前往慰問，馬英九第一時間提的作法是提高「見警率」，但她直接回應這樣無助於解決問題。

「社會安全網，不只是警察和社工的事。」王婉諭認為，孩子在充滿愛的環境下成長，養出一個充滿愛的孩子，長大後，他不可能去做出讓人心碎至極的事情，而她參選至今，密集地和許多人談到「社會安全網」的問題，常被問說「這些想法是因為準備要參選，才開始建構的嗎？」

 ▲▼馬英九與小燈泡媽對話影片。（圖／翻攝王婉諭臉書影片）

▲王婉諭向馬英九表示，不是增加警力就能解決。（圖／翻攝王婉諭臉書影片）

 「其實，我一直以來都是這樣想的」王婉諭提到，在失去小燈泡的隔天，那個最痛的時刻，她也曾向當時的總統馬英九提出這樣的意見，當時馬英九第一時間提的作法，還是只有要提高「見警率」，她當時的狀態沒辦法思考太多，就直接地回應「這樣的作法無助於解決問題」。

王婉諭指出，她對馬英九說提高見警率對這種無差別攻擊事件的效果十分有限，即使三步一崗、五步一哨，也是防不勝防，況且也沒有那麼多的警力，應該要從整個系統面來看問題，要從家庭、教育等各個面向來思索對策。

▲▼馬英九與小燈泡媽對話影片。（圖／翻攝王婉諭臉書影片）

王婉諭透露，當時的氣氛有點尷尬，馬英九可能沒想到家屬會有這樣的反應。，連當時的行政院長張善政，都向大經建議，要多關心她的狀態，的確，或許就像當初大家在媒體看到她時一樣驚訝，「為什麼一個遭逢巨變的人，還能夠如此冷靜，在總統面前侃侃而談？」。

「甚至，有人認為我這樣不正常」，王婉諭坦言，其實從那個當下到現在，想的真的都是同一件事情，真的不希望這樣的悲劇，再次發生在任何家庭，因為這對每個父母來說，都是百分之百的心碎。

▲▼馬英九與小燈泡媽對話影片 。（圖／翻攝小燈泡媽臉書影片）

王婉諭表示，可不可以不要在每次發生這種事情之後，就想要提出單一的解方，宣稱這樣就能解決問題？台北市長柯文哲來的時候說，小燈泡事件離北投文化國小女童案，才不到一年的時間，這中間市府找了很多專家學者，共商因應之道，但也沒具體結論，顯然不是透過地方政府開會就能解決的問題。

王婉諭提到，又或是前幾天，前行政院長賴清德提到當年小燈泡的案件，又再次承諾要完善社會安全網、擴大社工服務，建構多元整合服務等，擴大社工量能的確是方向之一，但社工勞動條件的惡化，至今尚未解決的問題。

對於社會安全網的問題要如何解決，王婉諭強調，期待和執政黨共同尋找解方，政府要解決的問題多如牛毛，隨著時間，這類的事情也可能漸漸從人們的記憶中抹去，但這不意味著問題就此解決，難道要直到出現了下一個受害者，才又再喚起社會的檢討聲？如何讓環境不再出現高危險群，這才是問題核心。

▲▼馬英九與小燈泡媽對話影片 。（圖／翻攝小燈泡媽臉書影片）

王婉諭認為，如果你有愛，你不會對社會大眾做這些事，你不會忍心看愛你的人為你難過，更不會忍心對一個小孩下手，希望現在開始，養出來的每個孩子，都不會願意再做這樣的事情。

至於要如何做到這點，王婉諭坦言，「我沒有簡單的答案」，如果要成為一個立委，她不會輕易告訴大家「相信我吧，我這裡就有一個單一的解方」，而是會非常坦誠地告訴各位，「我和你一樣害怕，但我們可以一起尋找答案」，往前走一定有光，我們一起走吧。

貼文與影片一出，多數人表達認同並分享。網友留言表示，「因為您，我的一票給時代力量！希望下次見到您可以擁抱您一下」、「我都哭了（一個媽媽最沉痛的發言）」、「認同妳，謝謝妳，加油！讓我們的周遭更安全更美好！」、「因為你的勇敢而感動，加油」、「小燈泡媽媽加油，這個社會需要妳這樣的人」

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