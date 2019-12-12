韓籍女同志伴侶加拿大登記結婚　韓航視為「家人」同意合併里程

▲ 大韓航空對會員推出家族計劃優惠。（圖／翻攝自大韓航空臉書粉絲專頁）

記者陳宛貞／編譯

南韓最大航空公司大韓航空（Korean Air Lines）近來承認一對韓籍女同志伴侶為「家族」，同意將她們的里程數合併計算。這對4旬女同志2013年在加拿大辦理結婚，9日向韓航遞交申請。《韓聯社》12日援引航空業界人士說法報導，韓航已經受理，同意在SKYPASS會員優惠活動中將她們登記為家族，在相對保守的南韓社會引起反彈。

韓航最近針對SKYPASS會員推出「家族計劃」優惠，乘客與家人只要申請加入，就可以本人的里程數為家人兌換機票；也可將家族成員的里程數合計，用來兌換機票。根據韓航官網，家族計劃適用的家庭成員包括配偶、子女、父母、兄弟姊妹、配偶的父母以及女婿、兒媳、祖父母與孫子女。

針對南韓國內會員，申請登記家族成員時須繳交的資料包括6個月內的身分證謄本等可證明申請人與家人間關係且印有出生年月日的有效文件；海外會員則須提出6個月內取得的結婚證明書、出生證明書或戶口名簿謄本等。

由於南韓尚不承認同性婚姻，同性伴侶多半不適用於這類優惠。此次韓航承認的這對同性伴侶是在海外領取有效的結婚證書，因此才能通過申請。她們10日也在部落格上以「大韓航空SKYPASS家族申請完成」為題發文，宣告這個好消息。韓航對此則回應，推出家族計劃以來便不區分性別，僅根據各國法律判定申請人間是否屬家人關係。

►不再眷戀青春，因為我持續擁有。