南韓收回4處美軍基地！尚有22處待返還　污染責任歸屬難達共識

▲ 川普與文在寅2017年11月造訪駐韓美軍基地漢弗萊營。（圖／達志影像／美聯社）

記者陳宛貞／編譯

南韓政府11日下午於平澤市美軍漢弗萊營基地（Camp Humphreys）與美國展開第200次駐韓美軍地位協定（SOFA）聯合委員會，商定正式收回4處廢棄的美軍基地，但針對污染責任問題還未達成共識，將暫時代美軍負擔約1100億韓元（約新台幣28.1億元）的淨化費用。

江原道原州市的隆營（Camp Long）與老鷹營（Camp Eagle）、仁川市富平區馬基特營（Camp Market）及京畿道東豆川市哈維營（Camp Hovey）先後於2009至2011年間關閉，11日會議中由美軍移交南韓。

雙方商定，以未來持續商討污染責任歸屬、加強管理駐韓美軍目前使用中的基地環境方案、就韓方提出的SOFA問題進行改正的可能性等條件為前提，即刻將4處營區交還南韓。屬返還對象的80處駐韓美軍基地中有54處已經在美軍遷往平澤後移交完成，11日又交還4處，至此美軍須返還南韓的駐軍基地剩下22處。

《韓聯社》指出，韓美雙方早在2010至2011年間就啟動移交這4處基地的作業，但對淨化責任意見分歧，擱置至今，直到今年初成立聯合專家小組展開協商，也未能達成共識。韓方主張，美軍駐紮當地造成環境污染，理應負擔淨化費用。美軍承認，4處基地確實有環境汙染問題，但程度不大，因此不須付補償責任，此前也沒有負擔淨化費用的前例。

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