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日本櫻島火山又噴發　「火山灰飆2800m空中」警戒等級3

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▲▼日本櫻島火山噴發。（圖／翻攝しろくま推特）

▲櫻島火山噴發。（圖／翻攝しろくま推特）

記者丁維瑀／綜合報導

日本時間11日下午2時18分，位於鹿兒島縣的櫻島火山噴發，火山灰上升到2800公尺的空中。日本氣象廳資料指出，鹿兒島市預計在晚間8時以前會迎來大量的火山灰，目前櫻島的警戒等級為3。

綜合日媒報導，隨著櫻島火山噴發，鹿兒島市會迎來大量的火山灰， 宮崎縣的日南市與串間市，以及鹿兒島縣的鹿屋市、垂水市、曽於市、霧島市、志布志市、大崎町則有少量火山灰。當局提醒民眾，如果是在多量火山灰降下的範圍內，請攜帶雨傘、口罩等做好防護措施，同時慢速駕駛。

櫻島火山12日晚間起便接連噴發，一度還噴出高達3600公尺的噴煙，「火山雷」的現象也被一名網友拍下。據了解，櫻島一直保持著活躍的火山運動，連日來噴發的高度都超過2000公尺，由於上空吹著西南風，煙霧也會朝著相對應的方向擴散。

►月夜下的火山爆發！櫻島噴發高3600公尺　灰燼碰撞…直擊一瞬火山雷

►懷特島才噴發…日氣象廳續報各地活火山　櫻島已爆137次、西之島流熔岩

 
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