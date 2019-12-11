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駁新疆言論！華春瑩：美國是超級謊言製造者、散播者

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▲新疆,安全人員,反恐,白皮書。（圖／路透社）

▲新疆安全人員。（圖／路透社）

記者邱茀濱／綜合報導

美軍印太司令部司令戴維森、美國駐華大使日前就新疆問題發出聲明。對此，中國外交部發言人華春瑩10日批評，對於美方有關人士的言論，再次提醒一個事實，「美國不僅是當今世界的超級大國，還是超級謊言製造者和散播者。」

中國外交部10日的例行記者會上，有記者問及美軍印太司令部司令戴維森7日就南海、知識產權、5G網路等議題發表攻擊中國的言論，稱這些領域存在「中國威脅」。此外，戴維森還稱，中國政府給新疆維吾爾族人帶去了痛苦。美國駐華大使10日也發聲明呼籲中國改善新疆少數民族人權狀況。

華春瑩表示，美方一些人對中國新疆維吾爾族表現出了異乎尋常的關心，但他們似乎忘記了，美國是這個世界上唯一針對穆斯林群體頒布「禁穆令」的國家；近年來美國以反恐為由，在伊拉克、敘利亞、利比亞、阿富汗等國挑起戰亂，造成數以百萬計無辜民眾傷亡，而這些遭殃的國家無一例外都是穆斯林國家。

▲▼華春瑩。（圖／CFP）

▲華春瑩說美國是超級謊言製造者。（圖／CFP）

據美方調查的結果，75%的美國成年穆斯林表示美國社會存在大量對穆斯林的歧視，69%的普通公眾也持相同觀點；且50%的美國穆斯林認為，近年來在美國做一名穆斯林變得更加困難。華春瑩說，「穆斯林一直都是美國最受歧視的群體。」

她又提到，維吾爾族是中國56個民族大家庭的一員，這個族群和中國其他55個民族人民「就像石榴籽一樣緊緊地團結在一起」，過著越來越好的生活，充分享受著中國憲法賦予的各項權利和自由。中國同世界上的廣大穆斯林國家也擁有友好緊密的關係。

華春瑩強調，對於上述言論，美方羨慕是可以理解的，但是如果美方造謠、抹黑、污衊，這是不能接受的。

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