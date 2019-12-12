公車性侵23歲女大生判死　性侵犯竟上訴「空污害我減壽」逃死

▲性侵犯想逃死，理由竟然是因為空污。（圖／資料照／達志影像／美聯社）

記者李振慧／綜合報導

印度一名男子7年前犯下與5名同夥在公車上性侵23歲女大生的殘忍暴行，而被判處死刑，日前他為了逃死竟然向最高法院上訴，因為印度的空氣和水污染問題太嚴重，已經害他減壽，所以不應該再判處他死刑，荒唐理由讓人傻眼。

男子辛格(Akshay Kumar Singh)2012年12月16日晚間，與5名同夥犯下惡名昭彰的「德里輪姦案」，23歲醫學院女學生與男友看完電影搭乘公車時，慘遭多人性侵凌虐，後來因為傷勢太嚴重送往新加坡接受治療，13天後不幸身亡。6人殘忍的暴行，不但引發全國人民怒火也震驚國際社會，甚至讓「印度」成為性侵之國的代名詞。

6人被捕後，其中1人後來在獄中自殺。現年31歲的辛格近日則向最高法院上訴，要求法官重審的理由竟然扯到環保議題，他表示，「每個人都知道德里在空氣與水所發生的事情，生命已經很短暫了，為什麼還要判死刑呢？」據了解，除了辛格之外，其他4人之前也都曾向最高法院提出上訴，但要求最後都被駁回。

當地媒體報導，除了在少年法庭受審的1名被告外，目前已被判處死刑的4名被告，很有可能在今年年底之前遭到處決，更有消息傳出，5人目前所被關押的蒂哈爾監獄(Tihar prison)已經在為即將到來的處決進行準備，外界揣測最有可能發生的時間便是12月16日「德里輪姦案」周年紀念日時。

▼23歲女大生公車遭性侵的慘案，引發上萬婦女走上街頭抗爭。（圖／達志影像／美聯社）

►時間對我們來說完全沒用！