英國大選「就像爛天氣」2領袖都有問題　美聯社：選民受夠了

▲英國首相強生與工黨領袖柯賓辯論。（圖／路透）



記者丁維瑀／綜合報導

英國今（12）日舉行大選。《美聯社》（AP）形容，這場選舉就像英國深秋的天氣，寒冷又陰暗，挾帶著狂風暴雨。隨著首相強生（Boris Johnson）與工黨領袖柯賓（Jeremy Corbyn）競爭，一名選民就直言受夠了，「沒人實踐他們所說的，每個人都在說謊。」

《美聯社》以壞天氣來形容英國這場大選，根據民調顯示，首相強生帶領的保守黨領先主要的在野黨工黨，然而，選民在經歷多年的脫歐爭辯後，所有政黨都對於態度不定的民眾感到焦慮。一名卡車司機喬丹（Clive Jordan）就表示，他只想現在就結束這些爭端，每個人都在撒謊。

自1923年，英國這場首個於12月舉行的大選，又被稱為「脫歐選舉」，提早2年多就展開，目標是破解因為脫歐問題而陷入的政治僵局。

強生過去在競選過程中持續關注脫歐進展，多次喊出「搞定脫歐」（Get Brexit done）口號，誓言在明年1月31日與歐盟分手。他11日表示，如果保守黨贏得下議院650席次的多數優勢，就能達成協議，一切就緒、「我們把它放進去，推進烤箱，接著拿出來，這樣就好了，搞定脫歐。」

倫敦政治經濟學院（LSE）教授特拉弗斯（Tony Travers）則表示，強生的競選活動全部都是關於「搞定脫歐」，然而實際上，這只是脫歐的開端，「選舉似乎在暗示這些事情很容易，他們不容易。」

▲不少選民對於脫歐議題感到厭倦。（圖／路透）



針對脫歐問題，工黨表示將與歐盟重新協調新協議，接著讓選民在第二次公投中抉擇，看是要依照條款脫歐，還是繼續待在這個體制中。然而對於選民來說，兩名黨魁強生與柯賓的性格都受到質疑，12日的大選等同端出令人不悅的選項。

強生被部分選民認為無法信守承諾、不誠實與發表冒犯的言論，他曾形容單親媽媽的孩子「無知、喜歡挑釁與私生的」，還指戴上頭巾的穆斯林女性就像「郵箱」。至於柯賓，則被指責為讓反猶太的思想在黨內蔓延，70歲的他被反對者描繪為年邁的馬克斯主義者。

如果保守黨未能贏得多數優勢，代表選民認為其他議題跟脫歐同等重要。工黨已聚焦國內其他的問題，特別是保守黨政府實施9年的削減開支後，國民保健署（NHS）缺乏資金，另外，該黨也承諾增加公共支出，將英國鐵路與公共事業國有化，以及提供所有人免費的網路，這些費用都是藉由提高富裕人口的稅收來負擔。

投票所將於英國當地時間上午7時到晚上10時（台灣時間12日下午3時到13日上午6時）開放，大致的結果預計於13日上午會揭曉。

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