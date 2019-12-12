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兩黨民調僅差5％！英國迎96年來首次冬季大選　投票時間長達15hrs

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▲▼英國工黨領袖科賓。（圖／路透）

▲工黨領袖科賓強打醫療政策。（圖／路透）

記者張方瑀／綜合報導

英國下議院大選在當地時間12日登場，全國650個選區的投票站會一路從早上7點開至晚上10點，結果預計在13日凌晨出爐。這次也是英國4年來第3次國會改選，也是自1923年以來，第一次在12月舉行大選。根據選前民調，保守黨以41％領先，但工黨支持度則提升至36％，雙方差距已從最初的13％降至5％。

英國650個選區將採「簡單多數決」各選出一名當選者，取得最多席次的政黨就能籌組政府，並由該黨領袖擔任首相。英國傳統上每5年舉行一次大選，但今年10月上議院投票決定進行臨時大選，首相強生（Boris Johnson）欲藉由改選取得多數席次，突破脫歐僵局。

▲▼英國首相強生（Boris Johnson）。（圖／路透）

▲保守黨強生力倡「搞定脫歐」。（圖／路透）

不過這個做法前首相梅伊（Theresa May）也執行過，但當時不但保守黨席次未過半，反而讓在野工黨取得更多席次，卻也造成無任何政黨過半的僵局。

根據英國《每日電訊報》（Telegraph）的選前民調指出，保守黨以41％領先，工黨支持度則提升至36％，這是民調機構自10月中旬以來最小的差距，也是工黨自1月以來的最佳表現。

工黨領袖科賓（Jeremy Corbyn）在選前的造勢上強調，英國正處在歷史的交叉口，選民必須在價值觀和政策都大相逕庭的政黨間做出選擇，並繼續宣揚工黨提倡的醫療政見，「請投票支持希望，為希望而投票，支持真正的變革。」強生則繼續大打「搞定脫歐」，強調改選是唯一打破僵局的機會，「若失敗，工黨就會再發起脫歐公投，讓英國更混亂。」

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