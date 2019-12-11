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最髒選舉？CNN盤點英國大選各種「奧步」　社群媒體成主戰場

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▲▼英國大選電視辯論。（圖／路透）

▲工黨與保守黨在網路上各自出招。（圖／路透）

記者張方瑀／綜合報導

大選期間，敵對陣營互相攻防是選舉的一大特色之一，但今年的英國大選在網路上充斥著各種假消息，儘管英國在報導選舉新聞與電視競選廣告有嚴格規定，但卻管不到政治人物在社群網站上的各種發言。牛津大學「路透新聞學研究所」（Reuters Institute）所長尼爾森（Klein Nielsen）認為，政黨利用每個機會來影響選民，從假新聞到偽造的網站，離投票時間越近，情況也會越嚴重。

CNN指出，英國保守黨與工黨在網路上大打口水戰，更直言這是英國有史以來「最骯髒」的一次選舉，並整理出以下幾個例子。

英國《約克郡郵報》（The Yorkshire Post）頭版刊登了一張罹患肺炎的4歲男童，因等不到床位只好躺在冰冷的地板4小時的照片，引發軒然大波。男童的母親表示，國民保健署（NHS）陷入危機，在看見小孩受苦後，她決定在12日的大選把票投給工黨。而首相強生在第一時間多次拒絕看記者拿出的照片，最後才在媒體的逼問下向男童的母親致歉。

▲▼工黨領袖科賓也轉發男童新聞，呼籲選民注重NHS政策。（圖／翻攝自Facebook／@JeremyCorbynMP）

▲科賓也轉發男童新聞，呼籲選民注重NHS政策。（圖／翻攝自Facebook／@JeremyCorbynMP）

不只如此，強生隨後派衛生大臣漢考克（Matthew Hancock）前往醫院探視，結果遇到大批抗議者，推擠中漢考克團隊中的其中一人被打中臉部。最開始的報導是說，這名成員被抗議者揍了一拳，不過英國獨立電視台（ITV）政治編輯佩斯頓（Robert Peston）又在推特發文指出，是漢考克的團隊在推擠中被意外碰到，並非毆打。最終形成各說各話的場面。

作為宣傳工具之一的官方推特帳號，也成為選戰的攻擊武器。第一次電視直播辯論結束後，保守黨將其推特官方帳號名稱改為「英國事實查核」（FactCheckUK），並開始針對科賓提出的政見，讓民眾誤以為這是「真的」事實查核。最後除推特官方發出警告以外，英國第三方事實核查機構Full Fact也痛批，「為何一個政黨要透過偽裝來傳達競選理念？」

▲▼英國保守黨修改官方推特名稱誤導民眾。（圖／翻攝自推特）

▲保守黨修改官方推特名稱誤導民眾。（圖／翻攝自推特）

利用網路作為手段的不只如此，保守黨在科賓發表工黨宣言（Labour manifesto）後，也立刻創建了「工黨2019宣言」（Labour's 2019 Manifesto）網站，並向Google購買關鍵字廣告，只要民眾搜尋工黨就會優先出現這個網站，但裡面的內容都是在批評工黨的政策。

除了兩大黨以外，其他參選的小黨也不惶多讓。自由民主黨（Liberal Democrats）出版了一份《漢普郡中部公報》（Mid Hampshire Gazette），內文都在讚揚該黨的候選人與政策。這份報紙也被踢爆，從排版到標題都模仿當地報紙《貝辛斯托克公報》（Basingstoke Gazette），讓許多民眾「不小心買到」，誤以為是真的新聞報紙。不過，自由民主黨卻辯稱，利用小報是各個政黨都會採用的「與民溝通」方式。

英國大選將在當地時間12日登場，投票所會一路從早上7點開放至晚間10點，選出總計650名議員，結果預計在13日公布，這也是英國4年以來第3次進行下議院改選。勝選政黨的領將會前往白金漢宮，得到女王的批准進行組閣，接著返回首相官邸唐寧街10號，宣示執政方針。

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