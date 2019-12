最髒選舉？CNN盤點英國大選各種「奧步」　社群媒體成主戰場

▲工黨與保守黨在網路上各自出招。(圖/路透)



記者張方瑀/綜合報導

大選期間,敵對陣營互相攻防是選舉的一大特色之一,但今年的英國大選在網路上充斥著各種假消息,儘管英國在報導選舉新聞與電視競選廣告有嚴格規定,但卻管不到政治人物在社群網站上的各種發言。牛津大學「路透新聞學研究所」(Reuters Institute)所長尼爾森(Klein Nielsen)認為,政黨利用每個機會來影響選民,從假新聞到偽造的網站,離投票時間越近,情況也會越嚴重。

CNN指出,英國保守黨與工黨在網路上大打口水戰,更直言這是英國有史以來「最骯髒」的一次選舉,並整理出以下幾個例子。

英國《約克郡郵報》(The Yorkshire Post)頭版刊登了一張罹患肺炎的4歲男童,因等不到床位只好躺在冰冷的地板4小時的照片,引發軒然大波。男童的母親表示,國民保健署(NHS)陷入危機,在看見小孩受苦後,她決定在12日的大選把票投給工黨。而首相強生在第一時間多次拒絕看記者拿出的照片,最後才在媒體的逼問下向男童的母親致歉。

▲科賓也轉發男童新聞,呼籲選民注重NHS政策。(圖/翻攝自Facebook/@JeremyCorbynMP)



不只如此,強生隨後派衛生大臣漢考克(Matthew Hancock)前往醫院探視,結果遇到大批抗議者,推擠中漢考克團隊中的其中一人被打中臉部。最開始的報導是說,這名成員被抗議者揍了一拳,不過英國獨立電視台(ITV)政治編輯佩斯頓(Robert Peston)又在推特發文指出,是漢考克的團隊在推擠中被意外碰到,並非毆打。最終形成各說各話的場面。

作為宣傳工具之一的官方推特帳號,也成為選戰的攻擊武器。第一次電視直播辯論結束後,保守黨將其推特官方帳號名稱改為「英國事實查核」(FactCheckUK),並開始針對科賓提出的政見,讓民眾誤以為這是「真的」事實查核。最後除推特官方發出警告以外,英國第三方事實核查機構Full Fact也痛批,「為何一個政黨要透過偽裝來傳達競選理念?」

▲保守黨修改官方推特名稱誤導民眾。(圖/翻攝自推特)



利用網路作為手段的不只如此,保守黨在科賓發表工黨宣言(Labour manifesto)後,也立刻創建了「工黨2019宣言」(Labour's 2019 Manifesto)網站,並向Google購買關鍵字廣告,只要民眾搜尋工黨就會優先出現這個網站,但裡面的內容都是在批評工黨的政策。

Type "Labour" into Google and the top result/ad is a page called "Corbyn's Labour Manifesto" with the address: " https://t.co/H8UhHcKQpo " ...it takes you to this website "by the Conservative Party". pic.twitter.com/EfQ4zAwRKN

除了兩大黨以外,其他參選的小黨也不惶多讓。自由民主黨(Liberal Democrats)出版了一份《漢普郡中部公報》(Mid Hampshire Gazette),內文都在讚揚該黨的候選人與政策。這份報紙也被踢爆,從排版到標題都模仿當地報紙《貝辛斯托克公報》(Basingstoke Gazette),讓許多民眾「不小心買到」,誤以為是真的新聞報紙。不過,自由民主黨卻辯稱,利用小報是各個政黨都會採用的「與民溝通」方式。

Another day, another fake newspaper from the Liberal Democrats. This time, copies found in Romsey. Still no direct response from the @LibDems regarding my complaint and letter to Jo Swinson yesterday @journalupdate @romseyadver pic.twitter.com/kW2kxJl7v5