歐盟官員談話錄音曝光！打臉強生：脫歐貿易協商2021前完成「不切實際」

▲巴尼耶曾說，英國脫歐後的貿易協商可能與過去3年的談判一樣困難。（圖／路透）

記者詹雅婷／綜合報導

英國下議院大選投票即將於台灣時間下午3時登場，首相強生想要藉由改選取得多數席次，突破脫歐僵局。只不過，就在選舉登場之前，英國脫歐首席談判代表巴尼耶在比利時布魯塞爾一場閉門會議中提到，脫歐貿易談判不可能趕在2021年前完成，且是「不切實際」（unrealistic）的想法，打臉強生的脫歐競選承諾。

這段錄音對話由英媒《獨立報》（The Independent）獨家曝光。當時巴尼耶（Michel Barnier）說，「我重申這一點，在談到這項協議時，我們不會在11個月內完成所有工作，我們會盡全力來處理……在11個月之內進行規模如此大的談判非常不切實際」，且明年6月之前必須決定過渡期是否延長至2021年或是2022年，「我們只有11個月的時間來協商未來雙邊關係，但強生已經說他不會延長過渡期，這對我們來說，是相當大的壓力，要和許多國家重新協商。」

巴尼耶表示，英國政府若不把過渡期延長1至2年，未來很有可能面臨另一個懸崖，雙邊商業往來將依據世界貿易組織（WTO）的規定來進行，「如果不延長，我們還有幾個月的時間，來準備我所說的經濟安全最低要求，否則就要為懸崖做準備。」

▲強生誓言要在2020年1月31日帶領英國脫歐，接著在11個月敲定與歐盟的貿易協商。（圖／路透）

目前保守黨發言人拒絕對此消息做出回應。自由民主黨議員候選人布雷克（Tom Brake）提到，巴尼耶所言證明了強生口中的關鍵競選脫歐口號只是保守黨的另一個謊言；工黨競選協調員蓋恩（Andrew Gwynne）表示，強生這是在愚弄英國大眾，只會把英國推向通往懸崖的快速道路。

歐盟27國領袖將於12日、13日在比利時布魯塞爾開會，針對英國脫歐談判的下一步進行討論，但強生已確定不會參加。據了解，屆時歐盟將會公布新的協商策略。

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