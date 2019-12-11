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英國明大選！最新民調「強生領先優勢減少」　脫歐恐變更複雜

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▲▼英國首相強生（Boris Johnson）。（圖／路透）

▲英國首相強生誓言在明年1月脫歐，如今在下議院的優勢卻可能減弱。（圖／路透）

記者丁維瑀／綜合報導

英國12日將舉行大選，根據倫敦民調機構「輿觀」（YouGov）最新預測，現任首相強生（Boris Johnson）帶領的保守黨，在650個席位的下議院中將有28個席位的多數優勢，比起2周前的68個席位少了很多，代表強生原本預計取得的多數優勢有所減少。

《路透社》報導，根據「輿觀」10日預測，英國大選的選情在過去2周變得相當緊張，強生原本預計取得的多數優勢縮小，從原本可能贏得的68席減到28席。該機構的政治研究主任威爾斯（Anthony Wells）表示，「基於這個模式，我們不能排除懸峙議會（hung parliament）的可能性。」

民調機構認為，強生或許無法贏得絕對優勢，這將使得脫歐陷入更不確定的情勢。許多分析人士都覺得，懸峙議會將對英國經濟造成最負面的結果，至少短期來看，沒有政黨能解決脫歐難題。

回到2周前，「輿觀」預測保守黨將贏得359席位，但現在數字降到339席位，比起2017年贏得的317席位只有些微進展。強生呼籲藉由這次選舉打破他認為的國會僵局，他的少數派未能通過脫歐相關的立法，該法案已被推遲到明年1月31日才會有結果。

主要的在野黨工黨（Labour Party）被認為仍在失去一些席位，不過損失比之前預估的要少，預估能在2017年贏得的262席位中保住231席。蘇格蘭民族黨（Scottish National Party）、自由民主黨（Liberal Democrats）則有望拿下少數席位。

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