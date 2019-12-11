花生之亂延燒　張嘉郡嗆綠營：莫要把農民當政治籌碼

▲針對花生之亂，張嘉郡回嗆綠營勿以農民作為政治籌碼。（圖／翻攝自張嘉郡臉書）

記者唐詠絮／雲林報導

民進黨行動中常會11日前進雲林，立委劉建國和蘇治芬嗆縣長張麗善引爆「花生之亂」，雲林縣第一選區（海線）立法委員候選人張嘉郡則要綠營人士，莫把農民當籌碼，農委會的花生保價收購政策，至今經費不到位且未落實，農民怨聲四起，更不要二次傷害農民，應該以關心民生擺第一。

雲林縣第一選區（海線）立法委員候選人張嘉郡今天表示，民進黨行動中常會開到雲林，批評花生假訊息並指稱「花生之亂」，張嘉郡呼籲民進黨主席卓榮泰及民進黨現任雲林立委，莫把農民當籌碼，更不要二次傷害農民，最會製造假訊息的就是綠營，每到選舉時抹黑、謾罵、恐嚇、扭曲的手段昭然已揭，花生之亂就起於綠營，嘉郡秉持「微笑、幸福、新世代」將關心民生擺第一。

對於民進黨主席卓榮泰及立委蘇治芬在記者會上談話，張嘉郡總部回應：

一、卓榮泰說蘇治芬是民主防線，難道用不民主的方式換掉初選出線的許忠富，就是民進黨民主防線的標準嗎？

二、最會製造假訊息的就是綠營，卓榮泰難道忘了，卡神楊蕙如及其網軍帶風向害死大阪辦事處蘇啓誠處長的事件，我們非常遺憾卓榮泰與蘇治芬對雲林花生跌價的發言，因為他們稱花生跌價是「亂」，就可見卓、蘇兩人看待這件事情的心態，完全與農民背道而馳，農民期待是政府有良好的產銷政策，並適時伸出援手，但綠營想的都是選舉，操作的手段昭然已揭。

三、農委會的花生保價收購政策，至今經費不到位且未落實，農民怨聲四起，但蘇治芬只會卸責與說謊，把責任推給農會與縣政府，實情卻是農委會提出保價收購花生政策，卻沒考量大多數農會沒有花生倉儲能力，且農委會的收購經費尚未撥付，卻要農會先行墊付，幫農委會買單政策支票，況且，農委會不顧雲林縣政府多次呼籲，仍執意跳過縣府強推收購政策，結果造成基層農民與花生相關業者抱怨連連、無所適從，現在卓榮泰還配合蘇治芬抹黑，這等於是給雲林縣與雲林農民的二次傷害，請不要再把農民當選舉籌碼了。

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