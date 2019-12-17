後援會長站台國民黨陳明義　民眾黨立委參選人朱哲成砲轟黨中央



▲台民黨立委參選人朱哲成(左)砲轟黨中央「以黨名義幫他黨／陣營站台的行為，該開鍘就開鍘，該責罰就責罰」。（圖／翻攝朱哲成臉書，下同）

記者陳凱力／苗栗報導

國民黨新北市第4選區立委參選人陳明義15日成立「南新莊後援會」，除了黨內大咖前新北市長朱立倫和內政部前部長李鴻源到場力挺外，竟然連民眾黨全國後援會總會長謝俊州出席站台，只是謝俊洲的相挺也引發後續一連串發酵，台民黨立委參選人朱哲成就將炮口對準謝，向黨中央喊話「以黨名義幫他黨/陣營站台的行為，該開鍘就開鍘，該責罰就責罰」。

▲朱哲成表示，ptt八卦版中，謝俊州挺陳明義的新聞被洗了非常多篇，尤其更有新聞直接指稱是柯主席的意思。

民眾黨立委參選人朱哲成就在臉書高分貝砲轟黨中央，他說，有新聞暗指「是柯主席的意思」，朱認為因著「反送中」，所以大家對於挺國民黨很敏感，甚至柯文哲曾說過，最討厭的「蚊子、蟑螂、國民黨」，所以以朱的了解，柯文哲是不可能挺國民黨的，更沒有授權謝俊州，但朱卻因個人行為卻牽連到整個黨。

朱質疑，為了一個人的生意賠上黨的名聲，合理嗎？柯文哲曾說「對的事做，不對的事不要做，好的事要持續做」而此時，正是民眾黨生死存亡的危機，所以也建議黨中央要有機制處理這種「以黨名義幫他黨／陣營站台」的行為，該開鍘就開鍘，該責罰就責罰。

朱哲成臉書全文

想了一天，有些話我認為該說的就要說。

由於是黨的事務我就發在個人臉書了。

很久沒上ptt八卦版了，剛剛一看，謝俊州挺陳明義的新聞被洗了非常多篇，尤其更有新聞直接指稱是柯主席的意思。

本黨的支持者還是本土派比較多，尤其今年有反送中因素，大家對於挺國民黨很敏感，尤其主席曾說過，最討厭的「蚊子、蟑螂、國民黨」，如今被連結柯文哲挺國民黨，是非常不利的。

ptt系列文章高推數的都是在污衊主席，以我多年經驗，這個話題網軍不需出什麼力，很多年輕選民是自然反感的。我認為會嚴重影響政黨票。

而以我的了解，柯主席是不可能挺國民黨的，更沒有授權謝俊州，但個人行為卻牽連到整個黨。

區域、不分區、黨中央、柯粉志工們每天沒日沒夜的辛勞，都是為了幫民眾黨衝高選票。怎麼可以因為少數人的私心而抵銷了大家的努力。

尤其我聽很多候選人說，謝俊州帶的男女團體，出場表演都有跟他們收費，合理推測，他去挺陳明義也是生意場。

為了一個人的生意賠上黨的名聲，合理嗎？

我不怕謝俊州會如何抹黑詆毀我，但主席說的「對的事做，不對的事不要做，好的事要持續做。」不正是如此嗎？

我在RJ專訪被問到，離開民進黨加入民眾黨有什麼不同，我說，可以自在的表達想法。

現在是民眾黨生死存亡的危機，難道我們為了忌諱一兩個人的反撲抹黑，就不能說真話嗎？

我建議黨中央要有機制處理這種「以黨名義幫他黨/陣營站台」的行為，該開鍘就開鍘，該責罰就責罰。

為了黨的生存，必須軍紀嚴明，講規矩守紀律，這是我對新政治的期待。

為了避免不必要的傳言八卦，本人朱哲成在此具名表達。

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