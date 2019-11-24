人夫出差兼外食！驚遇天菜女神　私密筆記曝光：我就是空虛寂寞

▲李女在丈夫手機內發現大量買春訊息。（示意圖／免費圖庫Pexels）



記者陳凱力／新竹報導

新竹一名「空虛寂寞夫」長期與妻感情不睦、分居，竟多次向色情業者買春，雖然他向法官辯稱「只是男人間的吹噓、沒有買春」，但卻被發現這名「空虛寂寞夫」曾在有婚姻的狀態下與3名女子進行金錢性交易，其中2名還是同時交往，法官認為，如果只是口頭吹噓，根本不可能向業者發表心得「A女是女神、C女年紀過大、罩杯從E變成小B」，因此認定他已干擾婚姻圓滿，判賠前妻20萬元。

46歲的李女向法官表示，與前夫結婚20年、育有2子，卻在離婚前發現丈夫手機內有大量買春訊息，包含詢問十多名「東北妹」、「越南妹」尋歡價、還有買春後傳給朋友的心得「有些有點像外面養的小三」，她認為前夫在外尋花問柳，四處嘿咻口爆，並以「婚外情」自豪，令她相當不堪與難過。

▲鄧男向業者表示「剛剛A女真的太讚了，的確是女神無誤，下次有這種類型的，要賴我喔」，還嫌棄C女「年紀過大，不夠年輕」。（圖／免費圖庫Pixabay）

李女認為，自己為家庭、小孩付出，但前夫卻將她棄如敝屣，多次買春，也使得染性病機會大增，甚至傳染給她，使她精神痛苦，侵害配偶權及身分法益情節重大，因此才會在提出離婚時，要求前夫應賠100萬精神撫慰金。

李女前夫鄧男表示，兩人離婚前感情就不好，早已和她分房睡客廳，前妻個性剛烈不願溝通，讓他備感孤獨寂寞，與友人聊買春一事也是純屬吹噓，這些都是男人閒聊話題，那些裸女圖及資訊也是在成人聊天群組下載取得。

為了能繼續跟朋友「吹噓」自己「經驗豐富」，他才會向「雞頭」詢問買春價及時間地點，事實上自己都沒去過，也不認識什麼「東北妹」、「越南妹」，至於前妻提出他與「PomPomFish」的對話，實際上是他想買水族用品養魚，與性交、口交無關。

鄧男認為，前妻無法具體指出他買春的時間、地點與何人嘿咻，事後提出刑事訴訟更遭檢方不起訴，前妻偷看他手機已經非常不應該了，又因誤解就以他和友人「膨風」的內容推測他包養小三，或發生超友誼性行為，要求法官駁回請求。



法官調查發現，鄧男曾於2018年2月間，於網路向仲介詢問與A女「全套」、「無套吹」的價碼，並約定交易時間、地點，事後還向業者表示「剛剛A女真的太讚了，的確是女神無誤，下次有這種類型的，要賴我喔」，更在LINE發現他與B女洗鴛鴦浴、喇舌，還劈腿C女性交往後，發LINE給業者嫌棄C女「年紀過大，不夠年輕」。

還有鄧男曾到台南「出差兼買春」，結果因為「與預期有落差」而向業抱怨「來的雖是台妹，但來的不是她，條件差很大，身高說166卻變157，罩杯從E變成小B，年齡也不像是21歲，說好的無套吹，妹也說沒有這服務，一共花了6000元，差太多了。」

法官認，鄧男與網路色情業者對話內容，皆以確認鄧男確有去開房買春，事後也向業者反應賣淫女的服務內容。雖鄧男辯稱只是男人間的吹噓、沒去嫖妓，但從LINE內容分析，若真沒買春，事後怎能向業者反應「A女是女神」，「C女年紀大」，再者，色情業者又豈能容忍鄧男一再爽約，沒去摩鐵赴約，還再派賣春女前往赴約，顯見鄧男辯詞不可採。

法官認，鄧男在婚姻期間確曾買春，接受多名女子性服務，雖刑事部份鄧男獲不起訴，但侵害配偶權侵權行為不只侷限通姦行為，夫妻任一方有逾越結交朋友一般社交行為不正當往來，即視為破壞婚姻圓滿幸福，因而認定鄧男已干擾婚姻圓滿，導致原告精神痛苦，認定原告主張有理，判被告應賠前妻20萬元。

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