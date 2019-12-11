桃園市府訂定機場噪音新5級補償方案　年增6,740萬

▲桃園市政府訂定機場噪音新5級補償方案。(圖／市府提供)

記者楊淑媛／桃園報導

桃園市長鄭文燦11日指出，為符合公平正義原則，市府綜合考量「機場周邊噪音敏感地區」與「二級防制區補償級距」，重新調整機場噪音補償級別與範圍，調整後共分為5個級距，調整後將增加補償經費共6,740萬元，約有4,492戶，並決議通過追溯自第5梯次（2018至2019年）辦理補償，讓機場附近市民獲得合理的補償。

鄭文燦今天於主持市政會議中，聽取環保局「桃園國際機場周邊航道下航空噪音敏感地區補償方案」專題報告後表示，桃園國際機場為桃園帶來接軌國際的便利，卻也帶來航空噪音污染，影響周邊市民朋友的生活品質。

為補償居民在生活層面受到的影響，市府透過實地噪音監測，考量風向、季節、地面噪音及航空噪音等音源綜合分析後，界定出「機場周邊航道下航空噪音敏感地區」，並於第2級噪音65至75分貝補償級距中，新增70分貝補償基準，將機場噪音補償機制由現行3級距(1、2、4萬元)調整為5級距(1、2、3、4、6萬元)。

調整後的5個級距，分別為第1級（60至65分貝）補償1萬元、第2級（65至70分貝）補償2萬元、第3級（70至75分貝）由2萬元增加補償至3萬元、第4級（75分貝機場周邊航空噪音敏感地區）由2萬元增加補償至4萬元、第5級（75分貝以上）由4萬元增加補償至6萬元。

補償機制調整後，第3級（70至75分貝）約有2,244戶，新增2,244萬元、第4級（75分貝機場周邊航空噪音敏感地區）約有2,199戶，新增4,398萬元、第5級（75分貝以上）有49戶，新增98萬元。

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