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行銷法國　法國在臺協會主任公孫孟拜會鄭文燦

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▲法國在臺協會主任公孫孟拜會鄭文燦。（圖／市府提供）

▲桃園市長鄭文燦致贈桃園飛機模型給法國在台協會主任公孫孟(左) 。（圖／市府提供）

記者楊淑媛／桃園報導

桃園市推動城市外交，深受各國駐台協會肯定；桃園市長鄭文燦10日向前來市府拜會的法國在台協會主任公孫孟表示，臺灣三大國籍航空都有採用法國空中巴士的飛機，法商家樂福也在桃園建置全台最大的物流中心，近年來桃、法互動緊密，感謝法國在臺協會居中協助，而法國的民主、文化、航太、青創和城市規劃都很值得台灣學習。▲法國在臺協會主任公孫孟拜會鄭文燦。（圖／市府提供）

▲法國在台協會主任公孫孟(左)致贈法國點心給桃園市長鄭文燦。（圖／市府提供）

鄭文燦說，他總是對外國的朋友說，這個世界因為有法國更美好，希望公孫孟主任能繼續支持桃園跟法國的城市交流，也持續推展臺法的合作。公孫孟提到，法國總統馬克宏(Emmanuel Macron)非常重視新經濟與新科技的發展，他也想進一步向桃園引薦法國的公共運輸、能源等優質企業。

鄭文燦表示，2016年他曾與法國的建築學者及政府官員進行社會住宅、參與式預算、審議民主的交流。桃園市與格勒諾布爾阿爾卑斯大都會區(以下略稱格市)為姊妹市，雙方交流頻繁。今年6月桃園市龍興國中足球隊也前往格市，觀賞四年一度的世界盃女子足球賽，並與格市青少年足球球會進行友誼交流。

公孫孟表示，在上任前，曾帶法國代表團到桃園參加臺法航太產業媒合會，對桃園留下非常好的印象，他下次回法國，預計前往格市拜訪法拉利(Christophe Ferrari)主席。市府秘書處處長顏子傑也邀請公孫孟主任，擇期參觀新明青創基地，法國在台協會成立的新創組織 La French Tech Taiwan 也選擇與桃園的該基地進行創新合作。

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