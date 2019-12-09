北桃合作打造65公里追風自行車道　從石門水庫騎到淡水河邊

▲北桃兩市合作，打造65公里追風自行車道。（圖／市政府提供）

記者楊淑媛／桃園報導

建設城市不分藍綠！北桃合作打造65公里的追風自行車道，兩市市長候友宜、鄭文燦9日合體，在桃園大溪區中庄調整池景觀土丘，共同見證串連大漢溪自行車道首項合作，由桃園市以4,233萬元工程經費辦理「打造悠活騎樂休閒園區環境營造計畫」，讓遊客可從石門水庫一路騎到淡水河邊，盡情徜徉在大漢溪河畔的美麗風光。

▲北桃合作打造65公里追風自行車道，可以從石門水庫騎到淡水河邊。（圖／市政府提供）

鄭文燦指出，今年的北桃首場雙首長論壇中，雙方即約定串連大漢溪自行車道，為兩市市民打造優質的自行車道。因位於北桃兩市交界處的大鶯路1320巷道路狹窄，汽機車與自行車共用車道，導致行車動線混亂而影響行車安全，形成新北市山水自行車道與桃園大漢自行車道的斷點。

感謝經濟部水利署補助桃園市政府工程經費4,233萬元，辦理「打造悠活騎樂休閒園區環境營造計畫」，將大鶯路1320巷從3.5米拓寬為8米，水管路加封柏油路面675公尺，並分流汽機車道與自行車道，工程已於今年11月底完工，打造65公里的追風自行車道，讓遊客可從石門水庫一路騎到淡水河邊，未來更研議合辦兩市自行車活動，讓市民體驗北桃一日低碳鐵馬輕旅行。

新北市長侯友宜表示，桃園大溪好山好水好風景，且鄰近新北市，形成密不可分的生活圈，因此積極與桃園市政府合作，推動多項市政建設，包括：今日共同見證連接兩市全長65公里的自行車道的完成，市民可一路從石門水庫騎單車到淡水漁人碼頭、八里左岸，欣賞串連大漢溪至新北市淡水河的沿岸綠帶風光。

▲北桃兩市長互贈「書說新北」、「大漢溪水紋巡禮」書籍。（圖／市政府提供）

兩位市長對桃園與新北合作具有相當共識，於活動中互贈書籍，桃園市致贈「大漢溪水紋巡禮」，新北市則回贈「書說新北」，期盼兩市共同為土地及市民朋友們努力，提供市民更好的生活環境。

包括立法委員陳學聖、蘇巧慧、桃園市議員李柏坊、陳治文、新北市議員洪佳君、黃林玲玲、黃永昌、蘇泓欽、經濟部水利署第二河川局局長楊人傑、水利署第十河川局局長曾鈞敏、桃園市政府水務局長劉振宇、文化局長莊秀美、研考會主委吳君婷均一同出席活動。

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