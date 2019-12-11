「6歲弟弟窒息」女童顫抖撥119　一通90秒救援神轉…逼哭網：救了整個家庭

▲小姐姐一通電話，90秒救活弟弟！（圖／ICPR提供，請勿隨意翻拍，以免侵權。）

網搜小組／劉維榛報導

學會心肺復甦術（CPR）不僅救人，還能保護家人！近日一名小妹妹打119求救，冷靜直呼弟弟窒息了，派遣員趕緊線上教學CPR，指導媽媽清除兒子體內的異物，90秒內與死神搶人，驚心動魄的過程，讓網友感動落淚，「不僅救了弟弟，而是救了整個家庭」。

急救知識粉專「ICPR」分享一則救命暖文，日前一名女童慌張來電，能感覺她強忍著顫抖，下秒一氣呵成無助喊話「喂…喂⋯…我們這有小朋友窒息，我們地址是X弄X號X樓」，而電話那一頭，能聽見媽媽撕心裂肺地催促請求救護車趕快來！

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畢竟每分每秒都是黃金救援時間，派遣員一邊安撫家屬，一邊詢問「告訴我小孩多大，教妳急救」，而女童保持鎮靜地回，「6歲，一年級！」從接通119後的90秒內，媽媽聽從指引，「讓男童臉朝上，躺在地板，在胸部正中央，單手掌根下壓。」

▲學會CPR是重要技能。（示意圖／記者王兆麟翻攝）

男童從側臉清除嘔吐物後，媽媽仍心急如焚哭喊「叫他都沒反應，嘴唇發紫！」派遣員再指導媽媽，評估胸部有沒有起伏，再吹2口氣。照做後，下秒媽媽感動大喊「他有反應了！」派遣員反問，「什麼反應？」媽媽說「他把我推開」，派遣員這才鬆了口氣「很好！」

隨著媽媽的情緒逐漸緩和下來，她開始道出來龍去脈，如何聞到嘔吐味？如何發現弟弟滿臉、滿床都是嘔吐物？訴說的同時，「救護車來了！」派遣員也聽見一句稚嫩嗓音，是從鬼門關前被救了回來的小男童，初醒囁嚅著「我要蓋被子…」。

派遣員欣慰表示，5分鐘前，「小姐姐為他成功解鎖人生第1次報案；媽媽為他實施人生中第一次的CPR。」這就是119「電話CPR」，多虧派遣員沉著穩健指導，當然家屬們冷靜實施CPR，才能從死神手中搶回一條寶貴性命，「有一種急救是在救護車到達前展開，甚至是救護人員接手前就把人救起來。」

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▲網友教學哈姆立克法和CPR使用的時機！（圖／翻攝ICPR粉絲團）

文章曝光後，逼哭眾多網友們，「實際的案例，更能引起共鳴～謝謝第一線的救護人員」、「感謝派遣中心同仁，真的很棒！給派遣員鼓勵鼓勵」、「好感動，小妹妹也好棒」、「媽媽也很棒，CPR實地操作也是不容易的」、「很驚心動魄的過程．急救人員太棒了」、「謝謝你們！我們家因此受益，去年我先生半夜在家心梗休克，感謝電話另一端給的指示、我按著節拍按壓了八分鐘直到救護人員趕到，後來我先生裝了2根支架、7天葉克膜，目前痊癒正常生活著，何等幸運！」、「真的好感動，不僅救了弟弟，而是救了整個家庭」。

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