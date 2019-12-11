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獨／親自到店還是得打電話！珍奶沒預約堅持不賣　網友嗆爆：跩什麼

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▲高雄大寮這間33年的珍奶店，10月份改預約制，遭網友轟爆「超跩珍奶」 。（圖／記者吳奕靖攝）

▲高雄大寮這間33年的珍奶店，10月份改預約制，遭網友轟爆「超跩珍奶」 。（圖／記者吳奕靖攝）

記者吳奕靖、許宥孺／高雄報導

高雄市大寮區一間有33年歷史的珍珠奶茶店，近期轉變販售方式改為「預約制」，必須打電話先預約後，在老闆通知的時間才來取飲料，如果不是照這個規矩走，就算你來到店門口，老闆還是堅持不賣，這個販售方式被顧客分享到臉書，不少網友封「超跩珍奶」，直呼不買了！不過店家表示：2個人能做的量有限，怕客人等太久，才改採預約制。

這間從1986年開始營業的珍奶店，店門就在大寮的大馬路旁邊，小小一間十分不起眼，不過在地的人都知道有這間店，但是店門口貼起一張告示表示「請電話事先預約，現場恕不接受訂單，以免排隊等候」，不知情的客人還是上門，但是店家真的很堅持，不賣就是不賣，就算在店門口了，也得打電話預約，他才肯賣，而且還得依照老闆通知的時間來取走飲料，屆時棄單，業者還要追究責任，這讓顧客很不開心。

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▲高雄大寮這間33年的珍奶店，10月份改預約制，遭網友轟爆「超跩珍奶」 。（圖／記者吳奕靖攝）

▲高雄大寮這間33年的珍奶店，10月份改預約制，遭網友轟爆「超跩珍奶」 。（圖／記者吳奕靖攝）

顧客到臉書分享這件事，還說了「傻眼貓咪，那還要店面幹嘛，網路自家取就行，話說有人這樣賣珍珠奶茶的嗎」?還有人分享自己經驗：「真的傻眼⋯⋯ 到現場去買說要打電話！啊我就站在店裡直接在旁邊打電話！看著店裡的電話響、然後老闆接電話....很傻眼」。

其他網友也質疑這家店「跩什麼」、「我去現場要買，叫我打電話訂，我哩勒！超級無言＋傻眼....不買了」，不過也引發其他網友好奇：「有好喝到這樣...要電話取喔」，結果底下有人回應：「沒辦法太好喝了，賣的時間越來越短，不喝會難過」。

▲高雄大寮這間33年的珍奶店，10月份改預約制，遭網友轟爆「超跩珍奶」 。（圖／記者吳奕靖攝）

▲老闆表示採取預約制，就是為了怕顧客在現場等待時，容易造成彼此以及周邊鄰居的不便 。（圖／記者吳奕靖攝）

《ETtoday新聞雲》記者實地走訪網友筆下的「超跩珍奶」，還真的親眼目睹到網友口中說的，「沒有來電預約，堅持不賣」，不少人失望而去，而面對顧客的抱怨，蕭老闆真的很無奈，對著記者大吐苦水，表示這家店僅有夫妻兩個人一起做，但是能做出來的量，是十分有限，但是購買的人太多，怕大家到店門口前排隊造成困擾，像是之前有顧客不耐久候，甚至對自己飆髒話，或是有人插隊引發衝突，另外也有人在門口等待時抽菸、亂停車，讓附近鄰居也受到影響，所以蕭老闆在10月份的時候，貼出「預約制」公告。

從10月開始，蕭老闆還跟較熟的客人進行「模擬演練」，就是希望讓顧客能夠習慣這種販售方式，而且家中還有老父親在洗腎，單數日還得要載他去醫院洗腎，體力已經到了極限，蕭老闆說：「人能賺多少，都是固定的」，所以只好請顧客們見諒。

▲高雄大寮這間33年的珍奶店，10月份改預約制，遭網友轟爆「超跩珍奶」 。（圖／記者吳奕靖攝）

▲這家店僅有夫妻2人在販賣，平常還要載老人家洗腎，嘆：體力有限，能賣多少就算多少 。（圖／記者吳奕靖攝）

ET快訊
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