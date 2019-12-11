交安宣導也要接地氣　南警結合里辦公室及廟宇用「放送頭」守護鄉親

▲台南市警一分局東門所張明祥所長及裕農里陳良濱里長，利用廟宇廣播系統（放送頭），實施交安宣導。（圖／記者林悅翻攝）

記者林悅／台南報導

「今日廟埕不咧做戲，換所長來放送報你知」，為守護市民交通安全，一分局發揮巧思結合里辦公室及廟宇，以廟宇廣播系統（放送頭）實施交安宣導。

警方提醒年關將近，天氣逐漸變涼，分析近年資料，冬天交通事故件數均高於夏日，晝短夜長特性下，兼遇上、下班交通尖峰時間，易視線不良，且天冷衣著較厚，導致駕駛人反應變慢，提醒用路人多注意車前狀況，放慢速度、小心駕駛。

第一分局依據各所交通事故斑點圖統計數據，分析出各勤區（里）事故熱點及肇因，主動出擊提供轄區里長瞭解事故特性，共同攜手強化民眾交通安全觀念，而廟宇的「放送頭」常為提供里民工商服務，今日另類扮演警方交通安全的宣導利器，民眾驚呼很有新鮮感，而且有接地氣！

警方提醒行人、年長者交通事故發生時段多為凌晨5-6時及日落後的17-20時，建議步行應緊靠道路左側行走，較能察覺來車動向；另外橫越道路時，應遵守號誌，並抬頭左右觀察車輛動態，晨、夜間外出穿著亮眼衣物，若使用腳踏車為代步工具，前、後方應加裝閃光車燈，以保障自身安全。

一分局分局長鄭榮崑呼籲，市民應當「遵守號誌、尊重路權」，民眾如能養成遵守交通規則的良好觀念，並培養出正確的交通安全意識，便能在各種交通情境下保護自己，進而確保生命、財產無虞。