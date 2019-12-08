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南警移民節人身安全宣導 黃偉哲：友善關懷不分國界

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▲台南市警婦幼警察隊與外事科，參與移民節文化系列宣導活動，市長黃偉哲、內政部政務次長陳宗彥，親自到場慰勉員警並與民眾互動。（圖／記者林悅翻攝，下同）

▲台南市警婦幼警察隊與外事科，參與移民節文化系列宣導活動，市長黃偉哲、內政部政務次長陳宗彥，親自到場慰勉員警並與民眾互動。（圖／記者林悅翻攝，下同）

記者林悅／台南報導

台南市婦幼警察隊與外事科，受邀參與在奇美博物館，與內政部移民署合辦2019年移民節「『新』光閃南瀛、幸福耀台灣」多元文化系列宣導活動。

活動廣邀新住民、國人及原住民等先來後到的各族群共同參與活動，發揮台南古都特色，透過各族群極富魅力之傳統藝術、美食、舞蹈、歌謠等元素，呈現多元文化為台灣帶來充滿熱情與活力之精彩新風貌，發揚移民節核心精神。

▲台南市警婦幼警察隊與外事科，參與移民節文化系列宣導活動，市長黃偉哲、內政部政務次長陳宗彥，親自到場慰勉員警並與民眾互動。（圖／記者林悅翻攝，下同）

這次活動由中央與地方攜手合作，擴大舉辦移民節慶祝活動，除展示各公私部門協力推動新住民照顧輔導措施之豐沛成果，強化政策宣導與溝通，並傳達關注人權及友善社會之理念。

台南市警婦幼警察隊由隊長楊富仁領軍，一同規劃並協助本次宣導活動的進行，對參與活動的大小朋友們進行「婦幼人身安全暨兒少保護宣導」，傳達有關性侵害、性騷擾、家庭暴力之防治及兒少保護相關議題，教導正確的人身安全觀念，並告訴小朋友們如何保護自己，免於受到他人不法之侵害。台南市長黃偉哲、內政部政務次長陳宗彥都到場與民眾互動。

▲台南市警婦幼警察隊與外事科，參與移民節文化系列宣導活動，市長黃偉哲、內政部政務次長陳宗彥，親自到場慰勉員警並與民眾互動。（圖／記者林悅翻攝，下同）

為預防兒虐事件的發生，婦幼警察隊藉著這次活動的機會，強化民眾對於兒少保護危機觀念的建立及友善通報的重視，希望一般民眾如有知悉或目睹疑似兒虐或家暴之案件，可以多加留意，並撥打報案電話110或全國保護專線113由警政或社政單位即時前往處理，期望能藉此發掘社區內潛在的高風險家庭，多一份心力，少一份危害，預防憾事再次發生。

▲台南市警婦幼警察隊與外事科，參與移民節文化系列宣導活動，市長黃偉哲、內政部政務次長陳宗彥，親自到場慰勉員警並與民眾互動。（圖／記者林悅翻攝，下同）▲台南市警婦幼警察隊與外事科，參與移民節文化系列宣導活動，市長黃偉哲、內政部政務次長陳宗彥，親自到場慰勉員警並與民眾互動。（圖／記者林悅翻攝，下同）

婦幼警察隊特別準備有獎徵答遊戲，精心設計有關兒少保護及婦幼安全相關問題，只要答對問題便有機會獲得獨家客製化製作之警察造型毛巾或小花哨子鑰匙圈等限量禮品，吸引不少民眾前來挑戰，反映相當熱烈。

▲台南市警婦幼警察隊與外事科，參與移民節文化系列宣導活動，市長黃偉哲、內政部政務次長陳宗彥，親自到場慰勉員警並與民眾互動。（圖／記者林悅翻攝，下同）

婦幼警察隊希望能夠藉此活動向民眾貼切傳達「兒少保護 人人有責」的觀念，希望每位兒童都能在安全友善的環境下快樂長大。市警局外事科亦派員向新住民及外籍移工朋友們宣導人口販運防制工作，並分送警察局自製人口販運宣導手冊，深獲好評。

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