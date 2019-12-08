歲末時刻關懷長者　南警推動「防走失友善網」

▲市警五分和緯派出所，加強前往轄內大豐、賢北社區，向社區長輩，宣導自願「指紋捺印電子建檔」。（圖／記者林悅翻攝）

記者林悅／台南報導

許多失智長者或身心障礙者走失被送到警局，卻因未有資料可稽或辨識，為了提昇協尋能力，台南市警五分局選定長者較多的社區加強宣導，並且配合警察局推動「失智友善派出所」。

2019年12月起，市警五分和緯派出所，加強前往轄內大豐、賢北社區，向社區長輩，宣導自願「指紋捺印電子建檔」，與大豐里長余禮南、賢北里黃良賢、共同推動「失智守護、友善社區」，不用油墨和指紋卡，就能捺印電子指紋，電子感應能夠快速的擷取，被捺印者的指紋，那如果我們捺印者，沒辦法配合，或是我們指紋做不好的時候，也可以很快速的消除，再重新來製作，大幅提升「指紋捺印電子建檔」的品質還有速度。未來，警方萬一遇到走失的失智老人或身心障礙者，就能迅速比對身分，協助他們安全回家。

2019年至11月份止，台南市年長者因患有失智症走失案件有173人，以往被送到派出所時，還需要慢慢追查身分，增加家屬擔憂的時間。內政部警政署有鑑於此，推動「指紋捺印電子建檔」，邀請長者進行「指紋捺印電子建檔」，萬一不幸走失，就可以迅速用指紋幫長者找到回家的路。

市警五分局表示，家中長輩安全是警察為民服務工作中最關心的事，鼓勵民眾帶著家中長者到分局建檔，有效加速為走失長者找到回家的路，減少長者走失時，未戴證件、查明身分不易的困擾，進而建構高齡友善社區，期待歲末時刻，更強化保護長者的安全！！