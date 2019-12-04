台南接地氣！　「老師」顏耀星與「學姊」黃瀞瑩共遊溪北體驗農家樂

▲民眾黨台南市立委參選人顏耀星，邀請「民眾黨之花」、鄉民女神「學姊」黃瀞瑩，進行台南溪北接地氣之旅，向市民拜票，共同推薦參選人顏耀星前進國會。（圖／記者林悅翻攝，下同）

記者林悅／台南報導

誰說參選立委一定得跳海作秀，口出狂言開政策支票搏聲量？讓在地台南人顏耀星帶你一邊玩台南，一邊也要跟鄉親朋友們搏感情！

12月4日中午，民眾黨台南市立委參選人顏耀星的「一日田野調查」開課囉！邀請「民眾黨之花」、鄉民女神「學姊」黃瀞瑩來旁聽實作，兩人除了參拜北門保安宮、也參觀最接地氣的青鯤鯓魚貨拍賣場，下午捲起褲管，踩入農田體驗一日農夫、青蚵嫂，晚上一起逛學甲夜市，掃街拜票，共同推薦參選人顏耀星，代表在地的聲音前進國會。

顏耀星表示，自己與典型檯面政治人物不一樣，他沒有執政的雄厚資源可以挹注選舉，也沒有在地樁腳可以動員造勢，到目前為止都是支持者自發前來，接收到鄉親的熱情，讓他發自內心感謝，而且非常感動。他坦言，自己並不深諳兩黨候選人為了參選，先前檯面下的玩弄的權力遊戲，「民意代表出來，不就是要為鄉親打拼，為故鄉做事嗎？現在怎麼變成作秀的舞台？」。顏耀星說，自己過去只是1名老師，出來參選，僅是希望「將畢生所學用來回饋這片養我育我的土地」。

顏耀星更痛批兩黨近日的荒謬，執政黨撒錢控制媒體，黑的都能說成白的；在野黨罔顧民意，黨內各懷鬼胎，藍綠兩黨都趁著社會局勢混亂，謀取政治利益。談到選舉，顏耀星表示，這兩天卡神楊蕙如被爆出操控網軍影響網路風向，甚至動用網路力量間接造成駐日代表承受不住輿論而輕生，就顯示著權力使人腐敗，檢調敢往上查出幕後黑手嗎？人民期待不同政黨上台執政能有革新，反倒兩黨帶給人民的卻是相同的無能與失望，機會真的給你們夠多了。

顏耀星最後說，他理想的政治，是希望民意代表能夠走入地方、深入基層，像他今天參拜廟宇、拜訪漁獲拍賣場好友、一日農夫的「接地氣」行程，顏耀星笑說：「你們都不知道，我在台南都是這樣跟鄉親站在一起的啊！」。他表示，他跟藍、綠不一樣，選舉之前天天看到，選上之後人不知到跑去哪邊，找都找不到。民眾黨的核心，就是「民眾優先，人民最大」，政治人物一定要為了民眾的未來，在所不惜打拼、為在地發聲。

4日顏耀星與學姊行程十足緊湊又貼近基層，先是在三寮灣拔蔥，而後前往渡仔頭抓魚、坐牛車體驗農家樂。行程尾聲，兩人一同品嘗台南古早味小吃、名產虱目魚料理，最後至學甲夜市停留，把最後一點時間留給支持者合影聊天，顏耀星向他們保證，自己一定全力參選，一定讓溪北脫離邊緣化，重返榮耀。學姊黃瀞瑩也表示，顏耀星是在地優質、擁有產官學全方位經驗的候選人，也是民眾黨在台南的唯一提名，鄉親們一定要全力支持顏耀星，送他前進國會。

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