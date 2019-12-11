效法童話故事公主勇敢堅強　張嘉郡要為雲林帶來幸福

圖、文／立法委員張嘉郡競辦提供

雲林縣第一選區（海線）立法委員候選人張嘉郡，今天在虎尾萊莫咖啡烘焙店前馬路邊，站在肥皂箱向鄉親問候爭取支持，青年軍裝扮成卡通人物的公主跟著揮手，成為吸睛的另一焦點，張嘉郡表示，要效法童話故事公主的勇敢堅強精神，用爭取建設的具體行動為雲林帶來幸福，以「微笑、幸福、新世代」主要訴求，展現年輕人的朝氣與活力，讓住在雲林的人都得到幸福，讓「青年接棒，散播幸福」。

張嘉郡站在肥皂箱上，向來來往往的民眾和車輛，揮手致意，呼籲大家支持，吸睛的肥皂箱、誠懇的路口拜票，讓民眾留下深刻印象，而在張嘉郡身旁，裝扮有如白雪公主、貝兒、仙度瑞拉、睡美人的公主們，充分展現團隊青年軍的創意巧思，不論是騎機車、開車、騎自行車或路過民眾，甚至店家、大樓住家等，也主動向張嘉郡揮手，有鄉親比出「讚」手勢，讓張嘉郡倍感溫暖。

張嘉郡說，灰姑娘仙度瑞拉遇困難不放棄，依舊保持善良，終獲幸福；白雪公主不畏挫折，進到森林和七矮人過著自給自足的生活；睡美人遭逢詛咒，但百年後依然善良，且對世界充滿好奇；貝兒家道中落，不追求名貴禮物，只選擇一朵玫瑰花；四名公主的共同特質就是個性善良，嘉郡效法童話故事公主的精神，曾經舉辦過的公益關懷活動，包括如果兒童劇團、親子魔幻泡泡派對、ACTC程式教育、公園寫生、贈書、寫作比賽、食農教育、暑期籃球營等，用具體行動來關心親子、帶來幸福。

張嘉郡並指出，這些公主們都很漂亮，但是也很勇敢、非常獨立，歷經困難都勇敢克服，終於找到幸福，嘉郡也要用這些特質，爭取建設經費在地方散播幸福，讓雲林更幸福，在參選立委的政見中提出「青年接棒」象徵年輕、活力、有能力，訴求「從土地種出幸福」就是要讓農業大縣的雲林，展現產業與生活的新價值，改變外界對雲林的刻板印象，和雲林鄉親共同努力邁向幸福的新未來。

她表示，童話故事中公主的勇敢堅強，遇到困難從不放棄，相信美好事情最後會發生，故事感染很多人，非常激勵人心，嘉郡希望用這種特質帶領雲林幸福起來，這次參選立委主打「微笑、幸福、新世代」訴求，希望展現年輕人的朝氣活力，爭取建設經費創造雲林幸福，包括教育、長照、交通、治水等，要讓住在雲林的人都得到幸福。這次肥皂箱路口拜票，吸引許多鄉親熱情揮手回應，感到很溫馨，希望藉著肥皂箱路口拜票，與鄉親更近距離接觸，當然青年軍裝扮成童話故事公主的首度嘗試，也相當吸睛，青年軍以不同嘗試展現年輕人的創意，也許下一次會有不一樣的主題。

張嘉郡表示，少子化問題受到關切，孩子的教養更成為父母親關切的重點，嘉郡希望透過童話故事公主的意象，帶給鄉親幸福樂的感覺，更重要的是，同樣身為人母的嘉郡要和其他的父母親，一起來關心孩子的教養，也關心親子教育，希望在大家支持下再度進入立法院，爭取雲林「教育革新」的經費，雲林的孩子不能輸在起跑點上，嘉郡要爭取更合理分配的教育資源、縮短城鄉差距，讓親子過著有如公主一般的幸福生活。