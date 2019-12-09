舉辦街舞大賽活動證明雲林做得到　張嘉郡要與青年朋友對話

圖、文／立法委員張嘉郡競辦提供

找年輕朋友坐下來吃頓飯、聊一聊、開個直播，或是舉辦青年論壇，這是現下許多政治人物與年輕人對話的方式，當然也有其他別出心裁的做法，像雲林縣立法委員參選人張嘉郡選擇用舉辦街舞大賽的方式，融入年輕人的流行文化，用年輕人的語言來對話。

由雲林縣青埔教育基金會主辦，雲林縣國立雲林科技大學、國立虎尾科技大學以及環球科技大學，所共同協辦的「Chill Fight Yunlin Freestyle Battle! 雲林揪鬪 熱舞爭霸」街舞大賽，12/8在雲林虎尾圓環公有停車場熱鬧展開。

這場活動是雲林縣第一次舉辦的大型街舞活動，不僅找來國內知名街舞元老級老師擔任評審，以及知名地下饒舌樂團、電音樂團的現場表演，甚至還在雲林縣的虎尾鎮架起了超大型鑽石競技場型舞台，吸引了許多雲林鄉親到現場觀賞活動，感染舞力全開的熱情。許多到場參加的鄉親表示，從沒在雲林看過這種類型，辦得這麼精緻的比賽。

立法委員參選人張嘉郡表示，雲林縣境內有許多在地以及外地來的年輕人，年輕人需要健康的休閒活動以及場地，我們透過各種街訪，收集年輕人的心聲，從設計到呈現，都以不輸臺北的方式來規畫，最後形成了這場活動，也要告訴大家，為了雲林的年輕人，我們做得到。張嘉郡也強調，這場熱舞活動除了要與年輕朋友對話，同時也是宣告，未來張嘉郡還會用各種陽光健康的活動，改變大家對雲林的刻板印象，讓外地的人願意來雲林，甚至在此落地生根。

對於張嘉郡擔任董事長的青埔教育基金會一路以來投入多資源與熱情希望為雲林的下一代帶來改變，以及今年以來舉辦過世界12棒球賽戶外大型轉播、親子野餐、科丁程式教育以及這次的熱舞爭霸，張嘉郡說，每一次活動就是一次對話、就是一次雲林正面的形象提升，相對於其他政治人物舉辦大型造勢晚會，自己更希望用這種方式跟鄉親進行對話與互動，一起共構雲林的未來，讓這陽光美好的未來，吸引更多人願意留在雲林生活。

一場熱舞活動，蘊含了開創雲林未來的契機，關鍵還是在年輕人。身受人口外流之苦的雲林縣，能看到年輕人的需求，為他們創造機會、開創舞台的人，應該更能獲得雲林人的青睞。