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政治 政治焦點 國會直播 專題報導

影／蔡英文競選主題曲《自信勇敢 咱的名》MV完整曝光

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記者陶本和／台北報導

2020蔡英文總統連任辦公室11日公布最新競選主題曲《自信勇敢 咱的名》MV，發言人廖泰翔表示，《自信勇敢 咱的名》由台語搖滾樂團「滅火器」製作演唱，還有一群「台灣囡仔」獻聲，唱出勇敢的生命力。

廖泰翔表示，歌曲在本月3日舉辦的「社群之夜-人蔘衝一波」搶先首唱後，今天正式公布歌曲MV，影片中透過台灣的山、海、各世代台灣人民的笑容、自信以及代表國家的國旗，除了向上一代的民主前輩與父母親表達致敬之意，更透過影片呈現這個時代的溫暖與希望，以及堅定走向未來的勇氣。

「是恁牽著阮的手，一步一步陪阮走，走過這個島嶼的坎坷運命，猶原勇敢的站在這。無論風多大，阮的心袂震動，志氣是恁幫阮號的名，阮是驕傲的台灣囝仔」，廖泰翔表示，歌曲MV中，有山、有海、有各世代人民的笑容、有自信、有國家，再搭配歌曲文字，傳達這個時代的溫暖與希望，即使台灣人在每個時代都有不同的艱難與挑戰，但仍有堅定走向未來的勇氣。

廖泰翔強調，滅火器是長期支持台灣本土意識的樂團，持續以年輕一代的台語表演方式，延續本土文化，此傳承精神也是民進黨一直以來堅持的。在歌曲中段還有一群「台灣囡仔」獻聲，象徵小英總統的執政方向，是要為台灣下一代帶來希望。

廖泰翔指出，距離明年總統大選即將邁入倒數一個月，相較於對方陣營負面選舉手段層出不窮，蔡英文連任辦公室則堅持歌曲中的精神，用心中的志氣與善良，讓歷史記住咱的名字，讓世世代代為台灣感到驕傲。因為我們是自信勇敢的台灣囝仔。

▼總統蔡英文社群之夜。（圖／小英競選辦公室提供）

▲▼總統蔡英文社群之夜。（圖／小英競選辦公室提供）

 

《自信勇敢 咱的名》

演唱：滅火器Fire EX.
編曲： 滅火器/周恆毅
作詞：楊大正Sam Yang​作曲：楊大正Sam Yang
OP：火氣音樂FIRE ON SHOP
SP：相知音樂B'tween

用恁送我的萬年筆
將心內的話寫佇批紙
出社會已經遮濟冬
毋捌對恁講出我的感謝
我知道恁愛我
就親像我愛我的囡仔
總有無限的疼惜
佮上深的寄望

是恁牽著阮的手
一步一步陪阮行
行過這个島嶼的坎坷運命
猶原勇敢徛佇遐
無論風偌大
阮的心袂振動
志氣是恁共阮號的名
阮是驕傲的台灣囡仔

親愛的爸爸媽媽
希望恁知影
阮上大的理想 毋是欲偌好額
風風雨雨的社會
我一直真拍拚
為清白佮尊嚴
為一家伙仔 簡單平安過生活

是恁牽著阮的手
一步一步陪阮行
行過這塊島嶼的坎坷運命
猶原勇敢徛佇遐
無論風偌大
阮的心袂振動
志氣是恁共阮號的名
阮是驕傲的台灣囡仔

盤過上懸的山 藏入上深的海
自信勇敢 自由自在
咱徛出來
咱徛出來
用咱的愛佮期待
仝心為台灣

是恁牽著阮的手
一步一步陪阮行
行過這塊島嶼的坎坷運命
猶原勇敢徛佇遐
無論風偌大
阮的心袂振動
志氣是恁共阮號的名
阮是驕傲的台灣囡仔

自信勇敢的 台灣囡仔

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