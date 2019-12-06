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張嘉郡求連任：將全力爭取實現麥寮港改制國際商港讓雲林「換骨」

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 ▲▼ 圖、文／立法委員張嘉郡競辦提供

▲雲林縣第一選區（海線）立法委員候選人在元長鄉、土庫鎮成立競選總部。

圖、文／立法委員張嘉郡競辦提供

雲林縣第一選區（海線）立法委員候選人張嘉郡，日前分別在元長鄉及土庫鎮成立競選總部，張嘉郡懇託鄉親唯有「青年接棒」，才能「雲林更棒」，讓鄉親感受得到生活環境的改善，張嘉郡強調，過去自己爭取高鐵雲林站設立帶動雲林「脫胎」，懇託鄉親支持她再度進入國會，未來將全力爭取實現麥寮港改制國際商港讓雲林「換骨」，帶來更多發展機會與生活新環境。

張嘉郡表示，鄉親的熱情支持讓她深受感動，大家站出來為嘉郡加油打氣、支持她為了雲林的未來一定要贏，這是一份深深的溫暖，也希望所有鄉親當嘉郡的分身多多拉票，讓嘉郡進入立法院為雲林打拚。

在元長鄉後援會、顧問團聯合競選總部成立大會上，立法委員候選人張嘉郡、中國國民黨不分區立委提名人林文瑞、聯合競選總部主任委員李美容、副主任委員蔡明水、顧問團團長李思賢、後援會會長李明石、總部總督導李春樹、執行長李宗懋、四湖鄉長蘇國瓏、雲林縣議員李明哲、台中市第一選區立委參選人林佳新及熱情鄉親到場，展現高人氣支持。

▲▼ 圖、文／立法委員張嘉郡競辦提供

▲張嘉郡表示，未來將全力爭取實現麥寮港改制國際商港讓雲林「換骨」，帶來更多發展機會與生活新環境。

從民國97年至104年，張嘉郡擔任兩屆立委期間，在元長鄉共完成新台幣8億3093萬元的地方建設，這些建設包括山內大排護岸改善、中排、小排、疏浚清淤及護岸改善、子茂、合和、西庄、新生等地農地重劃區農路改善、北港溪鹿寮段堤岸環境改善、鄉村週邊環境綠美化改善等，其中北港溪鹿寮段堤岸環境改善從一期到五期，治水改善的政績也讓元長鄉親相當有感。

張嘉郡表示，為了更讓鄉親感受到生活環境的改善，未來再度進入國會，將在元長推動包括蔬菜、花生、蒜頭、玉米、稻米的價格穩定來照顧農民，還有防洪治水、元長大排、客厝大排等改善疏浚、元長鄉各村輔導設立長青食堂並增加設備來照顧長輩，懇託鄉親支持「青年接棒」、讓長者的生活及環境更棒。

▲▼ 圖、文／立法委員張嘉郡競辦提供

另外，在土庫鎮競選服務處成立大會時，張嘉郡和中國國民黨不分區立委提名人林文瑞、張嘉郡競選總部主任委員沈宗隆、中國國民黨雲林縣黨部主委許宇甄、土庫鎮競選服務處主任委員黃伯文、顧問團總團長王淺、後援會會長王士壬、後援會執行長張維心、雲林縣議員李明哲、熱情鄉親與各界站在一起，緊密相連，高呼當選的熱情聲音連連，現場贈送菜頭、包子、粽子、蒜青，表達鄉親預祝張嘉郡包中、勝選好彩頭的熱情。

在對土庫鄉的建設上，張嘉郡共爭取了新台幣4億3180多萬元，包括老舊校舍改善、馬光國中充實教學設備、社區公共設施改善、158甲線至雲97線高鐵橋下聯絡道路新闢、大排、中排、小排的清理疏浚、土庫（市三）公有市場新建、重劃區農路改善、自行車道興建、村里巷道環境改善等。

▲▼ 圖、文／立法委員張嘉郡競辦提供

▲鄉親贈送菜頭、包子、粽子、蒜青，表達鄉親預祝張嘉郡包中、勝選好彩頭的熱情。

張嘉郡指出，再度進入國會將在土庫推動公平教育資源分配，讓雲林和土庫享有合理教育資源、縮短城鄉之間的教育資源差距，並推動包括：1、馬光地區配合土庫鎮公所取得用地後，爭取經費設立多功能休閒運動球場運動場，增加鎮民休閒運動場所；2、少子化及居住生活型態改變，土庫示範公墓設立簡易靈堂禮儀廳，提供鎮民家庭遭逢變故治喪之便；3、配合土庫國際小鎮創生計畫，活絡土庫文化資產，帶動土庫繁榮及觀光旅遊；4、舊虎尾溪土庫鎮流域堤岸整治；5、農民收成後常苦無曬穀場曬花生等農作物，爭取台糖土地設立大型公有曬穀場，提供農作物收成曝曬乾燥場所，避免在一般道路封路曬農作物，影響交通安全。

張嘉郡說，土庫是嘉郡的故鄉，鄉親不變的期待就是持續改善生活環境、提高生活水準，小時候穿梭的街道、隔壁鄰居的人情味，嘉郡深深感受到鄉親的需要，懇託故鄉的賜大長輩、親朋好友，繼續支持故鄉的女兒、孫女再度進入國會，爭取改善地方的經費，未來更要爭取國際商港的設立，世界許多大城市都因為港口而興起帶來繁榮，雲林也要開發國際商港，成為繁榮新都。

▼張嘉郡說，世界許多大城市都因為港口而興起帶來繁榮，雲林也要開發國際商港，成為繁榮新都。

▲▼ 圖、文／立法委員張嘉郡競辦提供

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