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張嘉郡前進水林　籲支持有能力爭取建設經費立委

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立法委員張嘉郡競辦（立法委員張嘉郡競辦提供）

圖、文／立法委員張嘉郡競辦提供

雲林縣第一選區（海線）立法委員候選人張嘉郡今天上午在水林鄉成立競選服務處，鄉鄉的熱情相挺讓現場氣氛高昂，張嘉郡說，曾擔任兩屆八年立委，為水林鄉爭取新台幣六億六千多萬元的建設經費，呼籲鄉親支持有能力爭取建設經費的立委，「支持張嘉郡、服務一百分、建設一百分」。

張嘉郡也向鄉親承諾，爭取高鐵雲林站增班每小時要二班以上，並擴大雲林暫免費接駁車到雲林沿海地區，讓鄉親從雲林站搭乘高鐵票價也較便宜，不用自費搭計程車到嘉義站搭高鐵。

國民黨總統候選人韓國瑜、雲林海線立委候選人張嘉郡的水林鄉聯合競選服務處暨後援會成立，雲林縣長張麗善、主任委員洪丁仁、三名副主委陳民堡、黃順良、李漢卿及郭天助等十位委員、後援會會長周聯聰及陳竹城等五位副會長、顧問團團長洪茂仁及副團長陳嘉軒、總部總督導雲林縣議員黃文祥、總部執行長吳志雄等各界與會。張嘉郡授戰旗給水林鄉農會總幹事洪丁仁、水林鄉民代表會主席周聯聰贈好彩頭、水林鄉水北村村長洪茂仁贈包子、粽子，擠滿現場的鄉親展現高熱情和高人氣。

立法委員張嘉郡競辦（立法委員張嘉郡競辦提供）

張嘉郡指出，從民國九十七年至一百零四年，嘉郡擔任兩屆八立委期間，在水林共爭取到新台幣六億六千九百九十四萬多元，建設包括：雲164線道路（金湖至北港段）拓寬第一期先期規劃案、雲156線道路北港至水林道路拓寬、大排、中排、小排改善、水林國中等學校充實教育設施和教學環境、村民集會活動中心新建或修繕、社區環境改善、農地重劃區農路改善等，這些建設都是地方和鄉親的需要，嘉郡爭取經費建設，相信鄉親都正在享受這些福利。

對於水林地方未來建設發展的期待，包括：一、中央進口農產品要了解農作物收成期及收成量，避免衝擊本土農產品的價格；二、稻穀收購已經許久未調漲價格，希望能爭取調漲，讓辛苦農民有更好的保障；三、水林鄉北六村的灣東重劃區，民國78年興建至今三十年，所有的農水路坑坑洞洞到處可見，危及農民出入安全，希望能爭取經費重新整治；四、水林鄉是開台第一庄顏思齊主題社區，希望串連周邊文化和宗教觀光產業，促進觀光旅遊並帶動地方繁榮。嘉郡再進國會，將為水林全力爭取。

張嘉郡指出，昨天在虎高鐵站召開記者會，提出「高鐵增班 嘉郡爭取」的訴求，平常日增加跳蛙式停靠及假日增班，現在雲林站每小時一班車，有鄉親說，錯過一分鐘就要等一小時，未來要爭取每小時至少二班以上，方便鄉親搭乘，還要向中央爭取經費擴充雲林站免費接駁車系統，讓口湖、北港、水林等沿海地區鄉親搭乘高鐵更方便，不必到嘉義站搭乘，雲林站搭乘高鐵票價也比較便宜，來保障雲林人「行的正義」，這也是嘉郡為水林鄉親爭取的福利之一，拜託鄉親繼續支持嘉郡為水林建設來打拚。

立法委員張嘉郡競辦（立法委員張嘉郡競辦提供）

張嘉郡話鋒一轉指出，有雲林現任立委主打她的立法院出席率第一，但是，別縣市爭取前瞻建設計畫經費都幾十億元不等，雲林的現任立委卻爭取不到一億元；嘉郡擔任立委期間，光是為水林就爭取到六億六千多萬元建設經費，明年立委選舉，拜託鄉親支持有能力為地方爭取建設的立委，而不是只會謾罵、抹黑的立委，水林地方要建設，就由嘉郡來爭取。

競選服務處總督導、雲林縣議員黃文祥表示，連日降雨，寒流來襲，今天幸好轉晴，可見「天佑好人」，未來的水林必須進步，未來的水林必須更加繁榮，為了改變水林的未來、改變雲林的未來、改變台灣的未來，鄉親並沒有因為天氣寒冷改變，民主政治很可貴，但要真正落實「人民是主人」，籲請鄉親在明年立委選舉，支持有能力為水林爭取建設經費的張嘉郡，讓水林走向進步與繁榮。

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